Lisää Oppoa myyntiin Suomessa - nyt vuoronsa saivat viime vuoden tehokkaat laitteet

Suomessa suositun OnePlussan emobrändijatkaa panostustaan Suomen markkinoille, sillä valmistaja tuo nyt tasaisesti laitteitaan myyntiin Suomessa. Ensimmäiset mallit tulivat saataville viime vuoden lopulla ja ensimmäinen 5G-puhelin tuli saataville maaliskuun aikana. Nyt vuoronsa saivat Find X5 ja Find X5 Pro , jotka ovat viime vuoden laitteita.Laitteet ovat nyt saatavilla Elisan kautta, mutta tulevat myös muille jälleenmyyjille myöhemmin.Find X5 maksaa 599 euroa ja Find X5 Pro 799 euroa. Kun laitteet tilaa 23.4.2023 mennessä, kaupan päälle saa valkoiset OPPO Enco Free2 -kuulokkeet (arvo 99 euroa).Find X5:ssa on 6,55-tuumainen 120 hertsin Full HD+ AMOLED -näyttö, 4800 mAh akku 80 watin latauksella ja Snapdragon 888 -piiri.

Pro-malli on suurempi, joten siinä on 6,7-tuumainen 120 hertsin QHD+ LTPO AMOLED-näyttö, 5000 mAh akku 80 watin latauksella ja Snapdragon 8 Gen 1 -piiri.Kummastakin löytyy 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 13 megapikselin telekamera sekä 32 megapikselin etukamera. Kuvaamisen osalta Oppo on tehnyt yhteistyötä Hasselbladin kanssa.