100 euron Xiaomi Redmi Watch 3 -älykello saapui myyntiin Suomessa

esitteli hiljattain globaalisti Redmi Watch 3 -älykellon, joka on nyt saapunut Suomessa myyntiin. Hiljattain myös Redmi Band 2 -aktiivisuusranneke tuli saataville Suomessa Redmi Watch 3 on edullinen älykello, sillä hintaa on 99,99 euroa. Kello on saatavilla ainakin Verkkokauppa.comin kautta.Tähän hintaan saa 1,75-tuumaisen AMOLED-näytön 390 x 450 pikselin tarkkuudella. Painoa kellolla on noin 37 grammaa ja laite on vesitiivis 50 metriin asti.Tarjolla on tuttuja ominaisuuksia kuten sykemittaus, unen seurata, veren happipitoisuuden mittaus ja stressin seuranta. Erilaisia kuntoilutiloja löytyy 121 kappaletta, joista 6 erilaista harjoitetta osataan seurata automaattisesti.Kello tukee myös viittä satelliittijärjestelmää (GPS, GLONASS, Galileo, BDS ja QZSS), joten esimerkiksi juoksulenkin matkaa voi mitata ilman älypuhelinta. Puheluita varten älypuhelin on hyvä olla mukana, sillä kellossa on mikrofonia ja kaiutin Bluetooth-puheluita varten.

Akunkeston luvataan yltävän jopa 12 vuorokauteen, ja lataus tapahtuu magneettisella latausjohdolla.