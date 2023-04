Motorola laittoi kaikki speksit Edge 40 Pro puhelimeen

julkaisi Edge 40 Pron, joka on yhtiön uusi lippulaivamalli eli teknisiltä ominaisuuksiltaan huipputasoa.Laitteeseen on ahdettu käytännössä kaikki tämänhetkiset parhaat ominaisuudet, joten laitteen numerot ovat kunnossa.Etupuolella on 6,67-tuumainen OLED-näyttö 1300 nitin huippukirkkaudella ja peräti 165 hertsin virkistystaajuudella. 199 gramman painoinen laite on vedenkestävä IP68-luokituksen mukaisesti ja se on päällystetty Corning Gorilla Glass Victus -lasilla.Taakse on paiskattu 50 megapikselin pääkamera (1/1,5", f/1.8, 1,0 μm) optisella kuvanvakaimella, 50 megapikselin ultralaajakulma 114 asteen näkökentällä ja 12 megapikselin 2x muotokuva-telekamera. Edessä on 60 megapikselin kamera (f/2.2, 0,61 μm).Pääkameralla voidaan kuvata jopa 8K 30fps -videota. Ultralaajakulma ja etukamera kykenevät 4K 60 fps -videoon, mutta telekamera jää 4K 30 fps -tasolle.Kameraohjelmisto löytyy muun muassa Night Vision -hämäräkuvaus ja Vaakasuora lukitus, joka lukitsee kuvan horisonttiin puhelinta jopa 360 astetta käännettäessäkin.

Laitteen sisällä on tietenkin laitettu viimeisin Qualcommin tehopiiri eli Snapdragon 8 Gen 2, jonka parina on 12 gigatavua LPDDR5X-muistia. Sisäistä UFS 4.0 -tallennustilaa on 256 gigatavua.Sisällä on myös 4600 mAh akku, joka tukee nopeaa 125 watin latausta langallisesti ja 15 watin latausta langattomasti. Laturi kuuluu pakkauksen varustukseen. Akunkeston luvataan yltävän jopa 30 tuntiin yhdellä latauksella.Laitteessa on myös Wifi 6E (Wifi 7 yhteensopiva), NFC, Bluetooth 5.3, stereokaiuttimet ja Ready For -tuki.Käyttöjärjestelmänä toimii puhdas Android 13 -versio ja päivityksenä luvataan tuoda kolme isoa versiota ja neljä vuotta päivitystä tietoturvaan.Edge 40 Pro maksaa 899 euroa ja se tulee saataville 10. huhtikuuta. Edge 40 Pro toimii seuraajana Edge 30 Prolle , joka tuli aikoinaan saataville 799 eurolla