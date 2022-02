Motorola julkaisi 799 euron hintaisen korkean suorituskyvyn edge 30 pro puhelimen

tuo odotetusti aiemmin Kiinan markkinoille julkistetun edge X30:n saataville myös muualla maailmassa. Laite tosin tunnetaan täälläpäin nimelläLaitteen erikoisuus on uuden Snapdragon 8 Gen 1 -piirin käyttäminen. Tämän parina on 12 gigatavua LPDDR5-RAM-muistia ja sisäistä UFS 3.1-tallennustilaa on 256 gigatavua. Muistikorttipaikkaa ei ole.163 x 75.9 x 8.79 mm:n mittojen ja 196 gramman painon omaavassa laitteessa on 6,7-tuumainen OLED-näyttö, jonka tarkkuus on Full HD+ (2400 x 1080) ja virkistystaajuus yltää 144 hertsiin.Rakenteellisesti on hieman säästöjä tullut, sillä laite on saanut vain IP52-luokituksen roiskeille ja takaa laite on muovia. Tosin tällä kertaa laitteessa on stereokaiuttimet, jotka yleensä Motorolan laitteessa ovat puuttuneet.

Ensitunnelmia

Hinta

Edge 30 pro sisältää 4800 mAh akun, jonka saa ladattua mukana tulevalla laturilla 68 watin teholla. Lisäksi puhelin tukee 15 watin langatonta latausta ja 5 watin käänteistä langatonta latausta.Edge 30 pro on nimeltään jatkoa edge 20 prolle, jonka arvostelun voi lukea täältä . Kaksikko kuitenkin eroaa selvästi esimerkiksi kameraosastolla.Edge 20 prossa käytetään 108 megapikselin pääkameraa, 16 megapikselin ultralaajakulmaa ja 5x optiseen zoomiin kykenevää 8 megapikselin telekameraa.Edge 30 prossa on puolestaan optisella kuvanvakaimella (OIS) varustettu 50 megapikselin pääkamera ja 50 megapikselin ultralaajakulma, mutta kolmas on turhahko 2 megapikselin syvyyskamera. Edessä on peräti 60 megapikselin kamera.Pääkamera tukee 8K 24fps -videota. Motorolan antamien teknisten tietojen mukaan puhelimen pitäisi tukea 4K 60fps kuvausta sekä pääkameralla että ultralaajakulmalla, mutta omalla laitteella tämä ei näytä olevan mahdollista, sillä ultralaajakulma antaa kuvata vain Full HD 30 fps -tasolla. Motorola toimitti puhelimen testattavaksi jo muutamaa päivää ennen julkaisua.Edge 30 pron muita ominaisuuksia ovat Bluetooth 5.2, Wifi 6E ja NFC. Positiivista on myös Android 12 -käyttöjärjestelmän käyttäminen heti. Tämäkään ei ole itsestäänselvyys, vaikka kyseinen versio julkaistiin jo syksyllä. Motorola lupaa tuoda puhelimelle pari isoa päivitystä ja kolme vuotta päivitystä tietoturvaan. Tämä kohtuullinen lupaus, mutta ei kuitenkaan niin hyvää kuin esimerkiksi Samsungilla.Motorolan uutuus on mielenkiintoinen erityisesti järjestelmäpiirin osalta, sillä edge 30 pro on ensimmäinen Snapdragon 8 Gen 1 -piirin omaava laite täälläpäin maailmaa. Se on seuraaja Snapdragon 888- ja Snapdragon 888+ -piireille.Antutu-testausohjelma antoi Snapdragon 870 -piirin omaavalle Motorola edge 20 prolle 711842 pistettä, Snapdragon 888 -piirin Xiaomi Mi 11 Ultralle 778431 pistettä ja Snapdragon 888+ -piirin Motorola moto g200:lle 811518 pistettä.Edge 30 pro sai puolestaan Snapdragon 8 Gen 1 -piirillä mukavat 976629 pistettä eli mukavasti suorituskyky on noussut.Oikean elämän käytössä puhelin on todella nopea. Sovellukset avautunut käytännössä välittömästi, kun niitä klikkaa.Viime vuoden 888 -piirin suurin ongelma on korkeat lämpötilat, jonka myötä useat puhelimet lämpenevät selvästi. Muutaman päivän perusteella Snapdragon 8 Gen 1 tuntuu myös lämpenevän, mutta ei ainakaan niin pahasti.Näyttö näyttää hyvältä, sillä kyseessä on OLED-paneeli. Se ei kuitenkaan yllä ihan huipputasolle esimerkiksi kirkkauden osalta. Virkistystaajuus tekee käytöstä erittäin mukavaa.Edge 30 prossa on nyt kohtuullisen hyvät stereokaiuttimet, joita ei esimerkiksi edge 20 prosta löydy.Loistavan suorituskyvyn, näytön ja stereokaiuttimen osalta edge 30 pro vaikuttaa erittäin mainiolta pelipuhelimelta. Myös muu median kuluttaminen on miellyttävää.Myös akku on saanut parannusta nopean latauksen osalta, sillä lataus onnistuu tehokkaasti 68 watin laturilla. Lisäksi mukavana lisänä puhelin tukee langatonta latausta.Kamerat näyttävät hyviltä, mutta toisaalta telekameran poistuminen ja vaihtuminen 2 megapikselin syvyyskameraan on omasta mielestä iso miinus. Tästä hintaluokasta löytyy monipuolisempiakin kameraratkaisuja. Ainakin pääkameran osalta edge 30 pro vaikuttaa lupaavalta.Tarkempaa arvostelua on luvassa muutaman viikon sisällä.Edge 30 pro maksaa 799 euroa ja sisältää 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa. Saatavilla 25. helmikuuta lähtien. Värivaihtoehdot Cosmos Blue ja Stardust White.