OnePlussan tuore Nord CE 3 Lite on liian kallis halpapuhelin

Suomessa suosittujulkaisi Nord-sarjaan uuden edullisen mallin, joka kantaa nimeä. Kyseinen nimihirviö on jatkoa Nord CE 2 Lite 5G :lle.Nord CE 3 Lite 5G sisältää varsin kattavat speksit, mutta tietyissä kohdin on jouduttu säästämään ehkäpä hieman liian rankasti.Laitteessa on 6,72-tuumainen Full HD+ -näyttö, jonka virkistystaajuus yltää 120 hertsiin. Näyttö perustuu kuitenkin LCD -tekniikkaan, eikä parempaan AMOLED-tekniikkaan. Edeltäjämalliin nähden kirkkaus on kasvanut, sillä korkeimmillaan kirkkaus yltää nyt 680 nitiin.

Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee nopeaa 67 watin SuperVOOC -latausta. Akku täyttyy tyhjästä täyteen mukavan nopeasti noin 41 minuutissa.Laitteen taakse on laitettu kolme takakameraa, mutta käytännössä vain yksi on näistä hyödyllinen. 108 megapikselin Samsung HM6 -sensorin lisäksi takana on käytännössä täysin turhat 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera.Ultralaajakulmaa ei ole siis ollenkaan ja pääkamerassa ei myöskään ole optista vakautusta (OIS).OnePlus on joutunut säästämään myös suorituskyvyssä, sillä edeltäjän tapaan siitä vastaa Snapdragon 695 5G -piiri. Kyseinen piiri on ok tavallisessa käytössä, mutta raskaampaan pelaamiseen siitä ei ole. RAM-muistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Tallennustilaa saa lisättyä muistikortilla. Lisäksi kännykässä on stereokaiuttimet ja kuulokeliitäntä.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 -versioon perustuva OxygenOS 13.1. Päivityslupaus on hyvä, sillä luvassa on kaksi suurempaa päivitystä eli Android 14 ja Android 15.Puhelimen isoin ongelma on kuitenkin sen hinta, sillä sitä on 329 euroa. Puhelinvertailun Nord CE 3 Lite 5G arvostelussa todettiin, että tällä hinnalla kyseinen laite on liian kallis. Hinta olisi hyvä, jos se olisi noin 200 euroa.Ennakkomyynti alkaa heti 4.4. ja kaupoista kännykkää saa 20.4. alkaen.