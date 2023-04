Arvostelu: OnePlus Nord CE 3 Lite - Ylihintainen, tylsä .. ja tulee myymään todennäköisesti todella hyvin

OnePlus Nord CE 3 Lite arvostelu

OnePlussan valikoima lähti rönsyilemään täysin uusille urille muutama vuosi sitten, kun yhtiö lanseerasi Nord -sarjan puhelimensa. Monimutkaisesta valikoimasta saatiin vielä pykälän sekavampi, kun soppaan heitettiin Nord CE -kategoria, joka asettuu keskihintaisten "perus-Nordien" alapuolelle. Ja jotta härdelli olisi täydellinen, tuon kategorian alle tuotiin vielä pari vuotta sitten Nord CE Lite -budjettimallien ryhmä. Saimme testiimme sarjan uusimman eli nimihirviön OnePlus Nord CE 3 Lite -mallin. Testasimme arvosteluamme varten puhelinta muutaman viikon ajan ennen sen julkistusta huhtikuun 2023 alussa. Uutuus jatkaa Nord CE Lite -sarjan viitoittamalla tiellä: se on kohtuuhintainen, 329 euron hintalapulla varustettu 5G-puhelin, josta on karsittu pitkälti kaikki ylimääräinen pois. Noin 300 euron hintaluokka on kuitenkin verisesti kilpailtu hintasegmentti, joten olikin mielenkiintoista, millä eväillä OnePlus lähtee uutuutensa kanssa kisaan. OnePlus Nord CE 3 Lite tekniset tiedot Mitat:

OnePlus Nord CE 3 Lite muistuttaa monia viimeisen vuoden ajan julkaistuja malleja - niin OnePlussan omia kuin vaikkapa Asus Zenfone 9:ääkin takaapäin katsottaessa. Yhtenäistä kamerakohoumaa ei enää ole, vaan sen sijaan takaa pullistuu esiin kaksi erillistä kamerakohoumaa. Näiden vieressä on vielä selkeästi erottuva kuvausvalon kolo. Puhelin tulee myyntiin kahdessa värissä limen värisenä ("pastel lime") ja harmaana ("chromatic gray"). Näistä testiimme saapui harmaaksi luonnehdittu malli, joka on todellisuudessa lähinnä peilipintainen. Runko on kierrätettyä muovia ja takaosaa suojaa lasi, mutta joka ei kuitenkaan ole mitään tunnetun brändin suojalasia. Harmaan mallin täysin kirkas takaosa kerää itseensä sormenjäljet kuin magneetti - ja tuotekuvien ottaminen oli myös aavistuksen verran haastavaa heijastusten vuoksi.

OnePlus jatkaa myös Nord CE 3 Liten kohdalla jo tutuksi tullutta tyyliään: uutuudessa ei ole OnePlussan lippulaivamalleista tuttua kolmivaiheista liukukytkintä, jolla puhelimen saisi mykistettyä nopeasti. Oikeanpuoleisella kyljellä ei olekaan mitään muuta kuin lukituspainikkeen ja sormenjälkilukijan yhdistelmä.

Puhelimen alareunasta löytyy USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä monien kaipaama 3,5mm kuulokeliitäntä.

Vasemmalta kyljeltä löytyy puolestaan äänenvoimakkuuden säätimet sekä SIM-kortin kelkka, joka toimii samalla myös muistikortin kelkkana. Aivan oikein, OnePlussan budjettimallista löytyy myös tuki microSD-muistikortille. Puhelimen käsituntuma on budjettipuhelimeksi varsin mainio, vaikka runko onkin kauttaaltaan muovista valmistettu. Mitenkään ylivoimaisen laadukasta oloa puhelimesta ei käteen ottaessa tule, mutta toisaalta se ei myöskään nitise eikä natise, eli rakenne on kuitenkin laadukkaasti tehdyn oloinen. Näyttö Nord CE 3 Liten näyttö on 120Hz virkistystaajuudella varustettu LCD-näyttö, joka tukee myös osittaista dynaamista virkistystaajuuden vaihtumista. Käytännössä näyttö osaa vaihtaa virkistystaajuuden tilanteen mukaan muutaman eri asetuksen välillä, mutta mitään huippupuhelimista tuttua 1Hz pykälittäin mukautuvaa virkistystaajuuden vaihtamista mallista ei löydy.

Ilahduttavasti kuitenkin 120Hz tila tuntuu pysyvän päällä varsin hyvin ja vähintäänkin 90Hz virkistystaajuudella saa puhelimen kaikki toiminnot toimimaan. Paras uudistus puhelimessa edeltäjiinsä on kuitenkin selkeästi parantunut näytön kirkkaus. Tietenkään se ei pärjää huippupuhelinten AMOLED-näytöille, mutta manuaalisesti suurimmalle kirkkaudelle säädettynä puhelinta pystyi mainiosti käyttämään keväisessä auringonpaisteessakin. Puhelimen hinnan huomioonottaen puhutaan varsin mainiosta LCD-näytöstä kaikin puolin. Valiettava kauneusvirhe on se, että näyttöä ei suojaa vaikkapa Gorilla Glass, vaan etulasi on vain geneeristä "kestävämpää lasia". Suorituskyky Suorituskyvyn osalta OnePlus on tehnyt yhtiölle varsin epätyypillisen ratkaisun ja jättänyt suorituskyvyn parannukset käytännössä kokonaan väliin. Puhelin nimittäin käyttää täsmälleen samaa, jo varsin iäkästä Qualcomm Snapdragon 695-järjestelmäpiiriä kuin jo vuonna 2022 julkaistu edeltäjänsäkin. Kyseinen järjestelmäpiiri oli yleisesti käytössä alkuvuoden 2022 aikana julkaistuissa keskihintaisissa puhelimissa, mutta piirin käyttö vuotta myöhemmin, pykälän kalliimmassa mallissa on erittäin omituinen veto. Varsinkin kun OnePlussan tavaramerkki on vuosien ajan ollut nimenomaan reipas suorituskyky.

Käyttömuistia Suomessa myytävästä mallista löytyy 8 gigatavua ja rallennustilaa puolestaan 128 gigatavua. Reipas käyttömuistin määrä osittain kompensoi hintaluokassaan hieman vaatimatonta järjestelmäpiiriä - muttei kovin paljoa. Valitettavasti OnePlus Nord CE 3 Lite on kenties ensimmäinen OnePlussan puhelin ikinä, jonka osalta minun on pakko todeta, että suorituskyky on jopa hintaisekseen hieman heikolla tasolla. Tokihan puhelin suoriutuu kaikista arjen tehtävistä sutjakasti, mutta pelien ja raskaampien sovellusten kanssa suorituskyvyn rajat alkavat näkymään näin vuonna 2023. OnePlussan Android ja Android-päivitykset OnePlus Nord CE 3 Lite toimitetaan suoraan Android 13 -käyttöjärjestelmällä. Ilahduttavasti OnePlus sai myös viimeisen vuoden aikana selkeyden omiin päivityssuunnitelmiinsa: Nord CE 3 Lite tulee saamaan elinkaarensa aikana kaksi suurta Android-päivitystä, eli puhelimelle on tulossa sekä Android 14 että Android 15 -päivitykset. Itse käyttöjärjestelmä on tuttua ja turvallista OnePlussaa, nykyisellä otteella - eli käytännössä puhelin käyttää hieman mukailtua versiota emoyhtiönsä Oppon Android-käyttöjärjestelmästä. Tämä ei sinänsä ole paha asia - ja viimeisen parin vuoden aikana käyttöjärjestelmä on vakautunut ja parantunut reippain askelin. OnePlussan Android on hyvinkin pelkistetty ja mitään isoa määrää kolmansien osapuolten sälää ei puhelimen mukana tule, joka on ehdottomasti hyvä asia. Yhtiön omat parannukset Androidiin ovat nekin samat kuin OnePlussan lippulaivamalleissakin: mainio pelitila ja erilaiset muut pienet lisätoiminnot. Kamerat Puhelinta mainostetaan kolmella kameralla varustettuna, mutta todellisuudessa OnePlus Nord CE 3 Litessä on tasan yksi oikeasti käyttökelpoinen takakamera. Paperilla hurjalta kuulostava 108 megapikselin pääkamera on se ainoa oikeasti käyttökelpoinen kamera. Ne kaksi muuta takakameraa? 2 megapikselin makrokamera sekä bokeh-kuvien ottamisen tukena oleva syvyyssensori. Se, että OnePlus on päättänyt jättää ultralaajakulmakameran pois yli 300 euroa maksavasta puhelimesta, on todella, todella hämmentävä ratkaisu. Tässä hintaluokassa kuluttajat ovat mielestäni tottuneet jo siihen, että puhelimessa on kaksi ihan käyttökelpoista kameraa - mutta Nord CE 3 Liten kohdalla näin ei ole.

Sen sijaan OnePlus kehuu sitä, miten takakamera toimii myös telekamerana, digitaalisen zoomin ansiosta. Väite on hieman uhkarohkea, sillä niinhän mikä tahansa kamera toimii, jos kuvasta vain rajaa yhden palasen ja väittää sitä zoomatuksi. Toki mukaan on heitetty tekoälyä, optimointia ja sen sellaista, jos käyttää "3x zoomia" ja kuvat ovatkin joissain tilanteissa aavistuksen verran parempia kuin käsin cropatut vastaavat kuvat. Mutta vain hieman. Ja missään nimessä digitaalinen rajaus ei pysty samaan laatuun kuin oikea telekamera pystyisi. Mutta takaisin itse asiaan.. Pääkamera käyttää Samsungin HM6 -sensoria f/1,75 aukkoluvulla. Optista kuvanvakaajaa (OIS) ei löydy, vaan vakautuksessa luotetaan pelkästään digitaaliseen vakautukseen. Videokuvaus on nimelliseen megapikselimäärään nähden hyvinkin vaatimatonta, sillä OnePlus tukee ainoastaan FullHD-videon kuvaamista ja sitäkin ainoastaan 30fps kuvanopeudella. Kuvien laatu on kuitenkin mukiinmenevää: värimaailma on suhteellisen tasapainoinen, eikä väreissä ole liioiteltua korostusta. Vaaleat pinnatkaan eivät tuntuneet palavan puhki ja yksityiskohtien erottelukyky hyvissä valaistusolosuhteissa oli varsin hyvällä tolalla. Selkeimmin kameran laatu alkaa laskemaan, kun valaistus heikkenee pari pykälää tavallisesta huonevalaistuksesta himmeämmäksi. Mutta myös hieman hämärämmässä kuvat ovat vielä - puhelimen hintatasoon nähden - varsin laadukkaita. Vain ja ainoastaan yhtä takakameraa käyttävälle OnePlus Nord CE 3 Lite on kelvollinen ostos, vaikkakin tässä hintaluokassa laajakulman puuttuminen on väistämättä pettymys. Etukameran osalta mitään yllättävää ei oikein ole: kyseessä on Samsung S5K3P9SP04 -sensorilla varustettu hyvin, hyvin keskinkertainen 16 megapikselin peruskamera. Hyvässä valossa sillä saa kohtuullisen hyviä selfieitä, hämärässä taas kuvaan tulee kohinaa erittäin pahasti. Esimerkkikuvia

Alla jokunen kuvapari, jossa kuva on otettu ensin samasta kohti takakameran perusasetuksella ja sen jälkeen kameran 3x digitaalisella zoomilla.

Alla lisäksi pari videota ilman digitaalista zoomausta ja lopuksi yksi video, jossa on käytetty puhelimen tarjoamaan 3x digitaalista zoomausta. Akkukesto ja latausnopeus Vaikka kyseessä on ehdottomasti OnePlussan malliston budjettipuhelin, on yhtiö kuitenkin tuonut puhelimeen tavaramerkikseen nousseen pikalatauksen. Tällä kertaa yhtiön laturiarvonnassa puhelimen kumppaniksi on valikoitunut 67 watin teholla virtaa syöttävä laturi. 67 watin laturi puskeekin mukavan ison 5000 milliampeeritunnin akun tyhjästä täyteen noin 41 minuutissa, eli nyt reipasta OnePlussan pikalatausta on tarjolla myös edullisimmassa mallistossa. Edeltäjäänsä nähden akun latausaika on lähes puolittunut.

Valitettavasti OnePlus Nord CE 3 Lite ei tue USB-PD -standardin mukaista pikalatausta lainkaan, eli pikalataus onnistuu ainoastaan OnePlussan latureilla, ei millään muulla. Lisäksi laturissa jatkuu OnePlussan erikoinen linja: laturissa itsessään käytetään vanhaa USB-A -liitäntää. Nykyaikana varsin oudon USB-A - USB-C -latausjohdon yksi sivuvaikutus on myös se, että OnePlussan oma "kopioi tiedot vanhasta puhelimesta uuteen johdolla" -sovellus kyllä toimii, mutta johto sen tekemiseksi pitää löytää jostain muualta. Puhelimen akkukesto oli mielenkiintoinen yhdistelmä hyvää ja huonoa. Jos käytät puhelinta kohtuullisen vähän tai pidät näytön kirkkauden maltillisena, puhelimen akku riittää helposti koko hereilläoloajaksi - ja usein nukkumaan mentäessä akkua oli jäljellä vielä 10-15%. Mutta.. Parantunut näytön kirkkaus yhdistettynä vanhaan LCD-tekniikkaan aiheutti sen, että näytön ollessa täydellä kirkkaudella, se imi akkua todella, todella reippaalla tahdilla. Kun puhelimen vielä pakotti toimimaan 120Hz virkistystaajuudella, soppa oli valmis. Testipäivinä, jolloin ruutuaikaa tuli useita tunteja ja näyttö oli kirkkaimmalla asetuksella, puhelimen akku tyhjeni tahdilla, joka vaati vähintään yhden latauksen työpäivän aikana. Joten akkukeston osalta OnePlus Nord CE 3 Liten kanssa oma tapasi käyttää puhelinta vaikuttaa akun kestävyyteen todella paljon. Toisaalta, OnePlus itse kehuu kirkasta näyttöä - joten sen reipas käyttö on tavallaan oletettuakin. Tällöin vain muuten hyvähkö akkukesto heikkenee todella merkittävästi. Yhteenveto OnePlus Nord CE 3 Lite on kaikin puolin tasapaksu peruspuhelin. Oikeastaan suhteellisen kirkas näyttö ja reipas akun latausnopeus ovat sen ainoat valttikortit. Kamera on kohtuullisen hyvä, mutta niitä on vain yksi. Akkukesto on hyvä, jos et käytä näyttöä kirkkaimmalla asetuksella. Suorituskyky on hintaluokassaan valitettavasti jo hieman jäänyt jälkeen kilpailijoistaan. Puhelimen isoin ongelma on kuitenkin sen hinta. Se olisi ihan mainio karvalakkipuhelin alle 200 euron hintalapulla varustettuna. Yli 300 euron hinnalla puhelin on jokaiselta osa-alueeltaan ylihinnoiteltu - ja valitettavasti tähtiarviomme pohjautuvat aina testaushetken myyntihintoihin. Yli 300 eurolla OnePlus Nord CE 3 Lite ei ole hyvä ostos. Jos puhelimen jälleenmyyntihinta tipahtaa vielä vuoden 2023 aikana alle 200 euroon, niin silloin sitä voikin jo suositella - kunhan ymmärtää sen, mitä on ostamassa. Vaihtoehdot Kuten alussa mainitsin, noin 300 euron hintaluokka on äärimmäisen kilpailtu hintaluokka. OnePlus Nord CE 3 Liteä parempia puhelimia saa 300 euron hintalapulla lähes kaikilta valmistajilta. Itse suuntaisin katseeni vaikkapa arvostelussamme mainiosti menestyneeseen OnePlus Nord 2T:hen, joka on kaikin mahdollisin tavoin parempi puhelin kuin Nord CE 3 Lite. Nord 2T:n hinta on tällä hetkellä tipahtanut jo alle 300 euroon, joten se on itse asiassa jopa halvempi kuin Nord CE 3 Lite. Samsungilta 300 euron haarukasta löytyy parikin mainiota vaihtoehtoa: Samsung Galaxy A53 sisältää ultralaajakulmakameran ja pääkamerasta löytyy optinen kuvanvakain. Lisäksi Samsungin puhelimelle on tulossa Android-päivityksiä pidempään kuin OnePlussan uutuudelle ja Samsungin näyttö käyttää huomattavasti paljon parempaa AMOLED-tekniikkaa. OnePlus voittaa näiden kahden välisen vertailun ainoastaan nopeamman pikalatauksen ja 3,5mm kuulokeliitännän osalta. Myös Xiaomi POCO X5 on ainakin paperilla selkeästi OnePlussaa kiinnostavampi tapaus: järjestelmäpiiri on sama, mutta POCO maksaa muutaman kympin vähemmän. POCO päihittää vertailussa OnePlussan AMOLED-näytöllään, IP57-suojauksella ja ultralaajakulmakamerallaan. OnePlussan eduksi jää lähinnä nopeampi pikalataus. Viimeisenä vaihtoehtona OnePlussan brändistä pitävälle, mutta tiukalla budjetilla ostoksilla olevalle heittäisin mahdollisuuden ostaa tämän puhelimen edeltäjä, eli OnePlus Nord CE 2 Lite. Sekin oli myyntiin tullessaan aivan liian kallis 299 euron hintalapulla, mutta nyt puhelinta saa uutena noin 185 eurolla. Erot näiden kahden mallin välillä ovat varsin pienet ja kumpikaan ei nyt mikään maata järisyttävä kokemus ole kuitenkaan. Eli jos hakusessa on halpis-OnePlus, mikseipä sitten valitsisi sitä kaikkein halvinta. Plussat Kirkas 120Hz näyttö

3,5mm kuulokeliitäntä

Muistikorttipaikka

Nopea 67W pikalataus

Mukiinmenevä takakamera Miinukset Näyttö kúluttaa kirkkaana, 120Hz tilassa akkua varsin reippaasti

Suorituskyky on hintaluokassa hieman vaatimaton

Ei laajakulmakameraa

Aivan liian kallis (329e) ominaisuuksiin nähden