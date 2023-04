Haluatko näyttää, että rahaa on? Tinderiin tulossa 500 dollaria/kk maksava erikoistila

on kenties korni heitto potentiaaliselle deittikumppanille, mutta ilmeisesti siinä voi olla jokin ideakin. Näin ainakin tuntuu pohtivan maailman suurin deittipalvelu, joka suunnittelee uutta maksullista ominaisuutta palveluunsa.olisi ikioma leikkikenttä käyttäjille, jotka maksavat palvelusta huikeat 500 dollaria kuukaudessaPalvelun jäsenille on pohdittu mm. täydellistä ohituskaistaa, jolla Vault-jäsenyydestä maksavat käyttäjät näkyisivät ensimmäisenä profiileille, joista he ovat Tinderissä tykänneet. Tinder on ilmeisesti harkitsemassa myös-tyylistä palvelua Vault-jäsenille, jossa sovelluksessa olisi mukana oikea ammattilainen auttamassa sopivien keskustelujen muotoilussa ja muutenkin deittailuviidakossa samoamisessa.Vault-jäsenille olisi tarjolla myös oma osionsa, jossa Vault-jäsenet näkisivät vain toisia Vault-jäseniä. Ideana lienee se, että varakkaampi käyttäjäkunta voisi keskittyä puhtaasti toistensa profiileista tykkäämiseen.

Vault-jäsenyys olisi selkeä irtiotto tähän asti kalleimmalle Tinderin maksulliselle palvelulle, vuonna 2020 julkaistulle Tinderin platina-tasolle . Platina-jäsenyys maksaa noin 30 euroa, mutta hinta vaihtelee sukupuolen ja iän mukaan - miesten maksaessa enemmän palvelusta.Tinder Vault on vielä suunnittelupöydällä ja asiasta uutisoineen mukaan Vaultin hinnoittelu ja sisältö saattaa vielä muuttua isostikin ennen sen varsinaista julkaisua.