ASUS ROG 7 -pelipuhelin on äärimmäisen tehokas ja viileä

julkisti ROG Phone 7- ja ROG Phone 7 Ultimate-pelipuhelimet, jotka tarjoavat pelaamiseen erittäin tehokasta suorituskykyä ja jäähdytystä.Laitteet ovat muuten samanlaisia, mutta ROG Phone 7 Ultimatessa on erillinen luukku parempaan jäähdytykseen ja sen takapaneelissa on pieni lisänäyttö.Jäähdytysjärjestelmä on aiempaa versiota selvästi tehokkaampi. Ultimate-versiossa on lisänä moottorisoitu luukku, joka avautuu, kun laitteeseen kiinnitetään AeroActive Cooler 7 -lisäosa. Lisäosassa on tuuletin, neljä painiketta, kuulokeliitin, valaistus ja nyt myös erillinen kaiutin bassotoistoon. Lisäosa toimitetaan Ultimate-version mukana.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, joka on sijoitettu puhelimessa keskelle. Sen molemmilla puolilla on 3000 mAh akku eli yhteensä virtaa on tarjolla 6000 mAh edestä. Akku tukee 65 watin latausta.

LPDDR5X RAM-muistia on jopa 16 gigatavua ja UFS 4.0 -tallennustilaa 512 gigatavua. Wifin osalta on tuettuna Wifi 6E ja Wifi 7.Etupuolella on Samsungin valmistama Full HD+ AMOLED -näyttö peräti 165 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää parhaimmillaan 1500 nitiin. Ylä- ja alareunassa on eteenpäin suunnatut kaiuttimet.Kuvaamisesta vastaa 50 megapikselin Sony IMX766 -sensori, 13 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin makro.ROG Phone 7 on saatavilla kahdessa vaihtoehdossa. 1049 euron mallissa on 12 gigatavua muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa ja kalliimmassa 1249 euron mallissa on 16 gigatavua muistia ja 512 gigatavua tallennustilaa. ROG Phone 7 on saatavilla mustana ja valkoisena.ROG Phone 7 Ultimatesta löytyy yksi vaihtoehto, jossa on 16 gigatavua muistia ja 512 gigatavua tallennustilaa. Puhelimen värivaihtoehto on valkoinen. Ultimaten mukana toimitetaan AeroActive Cooler 7 -lisäosa.Ennakkomyynti on käynnissä nyt ja toimitukset alkavat toukokuussa. Suomessa laitetta saa Gigantilta, Powerilta, Proshopilta tai Asuksen verkkokaupasta.