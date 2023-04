Vahvasti kuvaamiseen panostavassa Xiaomi 13 Ultrassa on neljä 50 megapikselin kameraa

julkisti kuvaamiseen keskittyvän Xiaomi 13 Ultra -älypuhelimen, joka on yhtiön uusi lippulaivamalli. Laite julkaistiin nyt Kiinassa, mutta myöhemmin tulee myös globaalisti saataville.Takana on neljä 50 megapikselin kameraa.Pääkamerassa käytetään 1 tuuman Sony IMX980 -sensori, jonka aukon kokoa voi vaihdella f/1.9 ja f/4.0 lukemien välillä. Tämä mahdollistaa valotuksen mukautuksen erilaisiin kuvausolosuhteisiin sopivaksi. Pääkamerassa on kahdeksasta kerroksesta koostuva Leican Summicron-linssi parempilaatuisten kuvien ottamiseksi ja HyperOIS -vakautus erittäin tasaiseen kuvaamiseen.Kolme muuta takakameraa perustuvat IMX858 -sensoriin.Kuvaamiseen vaihtoehtoja tarjoavat f/1.8-aukolla ja optisella kuvanvakaimella varustettu 3,2x telekamera, f/3.0-aukolla ja optisella kuvanvakaimella varustettu 5x telekamera sekä f/1.8-aukon omaava, 122 asteen kuvakulmaan kykenevä ultralaajakulma, jolla saa otettua myös makrokuvia.Leican yhteistyön myötä ohjelmistosta löytyy erilaisia tiloja, kuten Leica Authentic Look ja Leica Vibrant Look sekä erilaisia filttereitä.

Tuettuna on jopa 14-bittinen Ultra RAW-kuvaus ja 10-bittinen LOG-videokuvaus, ja kaikilla kameroilla voidaan kuvata 8K-videota 24 fps:n nopeudella.Etupuolella on 6,73-tuumainen AMOLED-näyttö 3200 x 1400 pikselin tarkkuudella, 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 2600 huippukirkkaudella. Etupuolella on 32 megapikselin etukamera.Laitteen muita ominaisuuksia ovat Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, jopa 16 gigatavua RAM-muistia, jopa teratavun verran tallennustilaa, 5000 mAh akku 90 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella sekä stereokaiuttimet.227 grammaa painava laite on etupuolelta päällystetty Corning Gorilla Glass Victus -lasilla ja takaa laite on silikoninahkainen. Värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja vihreä. Laite on saanut IP68-luokituksen.Hinnat alkavat Kiinassa 5999 juanista, joka tarkoittaa noin 800 euroa. Hintaa on todennäköisesti täälläpäin selvästi enemmän, kun puhelin saapuu globaalisti myyntiin.Xiaomi julkisti jo aiemmin Xiaomi 13 -sarjaan muita malleja. Näitä ovat Suomessakin myynnissä olevat Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ja Xiaomi 13 Lite