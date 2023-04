Honor Magic5 Pro nyt myynnissä - kampanjan aikana kaupan päälle tabletti, lataustelineen ja suojakuoret

julkisti aiemmin tänä vuonna Magic5 Pro -huippupuhelimen, joka nyt saapuu myyntiin Suomessa.Puhelimen suositushinta on 1199 euroa (12 Gt + 512 Gt) ja se on saatavilla Suomessa 8.5.2023 alkaen.Kaupan päälle tarjotaan varsin hyvät lisät, sillä nopeimmat saavat mukaansa tabletin, lataustelineen ja suojakuoret.24.4 - 7.5.2023 välisenä aikana on käynnissä kampanja, jonka aikana puhelimen ostaneet saavat HONOR Pad X8 -tabletin, 100 watin Supercharge langattoman lataustelineen sekä Magic5 Pron suojakuoren kaupan päälle.

Näiden arvo on yli 300 euroa yhteensä. Tarkemmat tiedot lunastamiseen saat täältä Magic5 Prossa on muun muassa kolme 50 megapikselin takakameraa, 6,81-tuumainen LTPO-näyttö, Snapdragon 8 Gen 2 -piirisarja, 5100 mAh akku 66 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella ja Android 13 -versioon perustuva MagicOS 7.1-käyttöliittymä.Myöhemmin tämän vuoden aikana Honor tuo Suomessa saataville myös taittuvanäyttöisen Magic Vs -puhelimen