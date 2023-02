Honor tuo taittuvanäyttöisen Magic Vs -älypuhelimen myyntiin Suomessa

Magic Vs

Teknologiayhtiöesitteli tänään Mobile World Congress 2023 -messuilla Magic -sarjan laitteita, joita ovat Magic5 Lite, Magic5 Pro ja Magic Vs.Näistä mielenkiintoisin on Magic Vs, sillä kyseessä on taittuvanäyttöinen älypuhelin. Magic Vs on teknologiayhtiön ensimmäinen taitettava älypuhelin Kiinan ulkopuolella. Samsungin Galaxy Z Fold4 :sta muistuttava Magic Vs on rakenteeltaan ohut. Se on taitettuna vain 12,9 mm ohut ja painaa 267 grammaa. Pienestä koostaan huolimatta HONOR Magic Vs -puhelimessa on 5000 mAh akku.Puhelimessa on kevyt sarana, jossa ei ole hammasrattaita. Saranan rakenneosien määrä on vain neljä, kun aiemmassa Magic V:ssä niitä on 92 kappaletta.

Magic Vs

Magic5 Pro

Magic5 Lite

Honor kertoo saranan kestävän jopa 400 000 taitosta. TÜV Rheinlandin testin mukaan tämä vastaa yli kymmenen vuoden käyttöä, jos puhelinta taitaa 100 kertaa päivässä. Saranan rakenteen ansiosta Magic Vs taittuu ilman, että näyttöjen väliin jää rakoa.Avattuna pääsee käyttämään 7,9-tuumaista näyttöä, kun ulkopuolella on Honorin mukaan käyttäjäystävällinen 6,45-tuumainen näyttö.Magic Vs -älypuhelimessa on kolmoiskamerajärjestelmä, joka koostuu 54 megapikselin IMX800-pääkamerasta, 50 megapikselin ultralaajakulmasta sekä kahdeksan megapikselin optisesta telekamerasta. Suorituskyvystä vastaa viime vuoden Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri eli ihan tuoreinta tekniikkaa ei ole tarjolla.Magic Vs käyttää uusinta HONOR MagicOS 7.1 -käyttöjärjestelmää, joka perustuu Android 13 -käyttöjärjestelmään. Suuria päivityksiä luvataan tulevan kuitenkin vain kaksi ja tietoturvaan on luvassa neljä vuotta päivitystä.Magic Vs -puhelimen suositushinta on 1599 euroa, mutta sen tarkempi saatavuus ilmoitetaan vasta toisella vuosineljänneksellä.Samalla Honor julkaisi seuraajan Puhelinvertailun testissä kelvollisesti menestyneelle Honor Magic4 Prolle Magic5 Prossa on panostettu etenkin kuvaamiseen. Takakannen keskipisteenä on Star Wheel Triple Camera Design eli takaa löytyy 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 50 megapikselin telekamera. Kamerajärjestelmän kennon kokoaon kasvatettu parantamaan valontunnistuskykyä, jonka myötä kuvista tulee entistä parempia valaistusolosuhteista riippumatta.Etupuolella on 6,81-tuumainen LTPO-näyttö, joka on kaareva jokaiselta sivulta. Sen kirkkaus yltää jopa 1800 nitiin. Honorin mukaan Magic5 Prossa on alan paras näytön väritarkkuus.Laitteessa on myös Snapdragon 8 Gen 2 -piirisarja, 5100 mAh akku 66 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella, Qualcommin kanssa kehitetty Dual-TEE -turvajärjestelmä ja Android 13 -versioon perustuva MagicOS 7.1-käyttöliittymä.Magic5 Pro tulee saataville mustana (Black) ja vihreänä (Meadow Green). Puhelimen suositushinta on 1199 euroa (12 Gt + 512 Gt) ja se on saatavilla Suomessa huhtikuun aikana.Kolmas uutuus on Magic5 Lite, joka sijoittuu alempaan hintaluokkaan. Se tulee saataville mustana (Midnight Black), hopeisena (Titanium Silver) ja vihreänä (Emerald Green) maaliskuun alussa 369 euron hintaan.Laitteessa on 6,67-tuumainen kaareva OLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella, 5100 mAh akku, 64 megapikselin pääkamera, Snapdragon 695 5G -mobiilialusta ja Android 12 -pohjainen Magic UI 6.1 -käyttöjärjestelmä. Puhelimelle luvataan tuoda Android 13 -päivityksenä.