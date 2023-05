Motorola julkisti 599 euron Edge 40 -puhelimen

julkisti kuukausi sitten erittäin kattavilla teknisillä ominaisuuksilla varustetun Edge 40 Pron . Nyt tuon alapuolelle on esitelty tavallinen-malli, joka sisältää vähemmän Pro-ominaisuuksia, mutta samalla hintaa on vähemmän.Edge 40 tulee saataville 22. toukokuuta ja sen suositushinta on 599 euroa. Pro-mallin suositushinta on 899 euroa.Edge 40:ssa on joitain tiettyjä laadukkaita ominaisuuksia.Puhelin on esimerkiksi veden- ja pölynkestävä IP68-luokituksen mukaisesti. Etupuolen 6,55-tuumainen AMOLED-näytön tarkkuus on Full HD+ -tasolla, virkistystaajuus on korkea 144 hertsiä ja kirkkaus yltää jopa 1200 nitiin. Videoiden katselun tukena löytyy stereokaiuttimet.

Takana on optisella kuvanvakaimella varustettu 50 megapikselin pääkamera. Virtaa antaa 4400 mAh akku, jota saa ladattua täyteen melko nopeasti mukana tulevalla 68 watin laturilla. Lisäksi tuettuna on langaton lataus.Tietyissä asioissa on säästetty.Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 8020 -piiri, kun Pro-mallissa on viimeisin Qualcommin tehopiiri eli Snapdragon 8 Gen 2, jonka parina on enemmän RAM-muistia.Kameraosastolla Edge 40:ssa on myös 13 megapikselin ultralaajakulma, mutta telekamera on jätetty pois kokonaan. Videon osalta Edge 40 kykenee enintään 4K 30fps -laatuun, kun Pron pääkameralla voi kuvata jopa 8K 30fps -videota.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13. Laitteelle luvataan päivityksenä kaksi suurempaa versiota ja kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Prolle luvataan pidempää päivitystukea.