Samsung esitteli uuden One UI 5 Watch-käyttöliittymän ominaisuuksia

"Pyrimme auttamaan käyttäjiämme saavuttamaan hyvinvointitavoitteensa keskittyen erityisesti unenlaadun parantamiseen. One UI 5 Watch on esimerkki tästä, sillä se ohjeistaa parempaan uneen ja varmistaa, että jokainen päivä alkaa energisenä ja valmistautuneena", sanoo Andreas Berqvist, Head of Product Management, Samsung Mobile eXperience.

Wear OS 3 -versiota käyttävät Galaxy Watch -älykellot saavat myöhemmin tänä vuonna uuden käyttöliittymän, joka kantaa nimeä One UI 5 Watch.Uusi versio tulee saataville Galaxy Watch 5 -sarjan kelloille, kuten Galaxy Watch5 Prolle ja Galaxy Watch4 -sarjalle myöhemmin tänä, mutta tarkempaa aikataulua ei vielä paljastettu. Betaversio liittymästä tulee kuitenkin saataville jo toukokuun aikana tietyillä alueilla.Samsungin mukaan uusi ohjelmisto on suunniteltu tuomaan käyttäjille entistä henkilökohtaisemman ja intuitiivisemman terveyskokemuksen. Se sisältää parannuksia, jotka auttavat käyttäjää seuraamaan nukkumistaan paremmin sekä erilaisia kuntoilu- ja turvallisuusominaisuuksia.







Parempaa unen seurantaa

Galaxy Watch -älykellot kykenevät jo nyt seuraamaan unta ja analysoimaan sitä, mutta uuden version myötä siitä tulee entistä parempaa.Uusi Sleep Insights UI näyttää käyttäjän unipisteytyksen entistä selkeämmin, jotta edellisen yön unesta saa selkeän tilannekuvan. Sen jälkeen se esittää erilaisia tietoja, kuten univaiheet, kuorsaustunnit ja veren happipitoisuustasot. Lisäksi Sleep Coaching -ohjelma, joka on räätälöity kahdeksalle eri unityypille, on nyt täysin hallittavissa suoraan Galaxy Watch -laitteesta sekä pariksi liitetystä Galaxy-puhelimesta.Galaxy Watch -älykello osaa myös tehdä automaattisesti uniympäristöstä paremman. Kun käyttäjän Galaxy Watch havaitsee, että käyttäjä on nukahtanut, SmartThings mahdollistaa muiden yhteydessä olevien laitteiden kytkemisen pois päältä uniympäristön parantamiseksi. Sleep Mode hiljentää ilmoitukset ja himmentää käyttäjän puhelimen ja kellon näytöt nopeasti.

Henkilökohtaiset sykealueet

Paremmat työkalut hätätilanteisiin

Galaxy Watch -kelloista löytyy jo nyt erilaisia juoksuominaisuuksia, ja uusi versio tuo tähän uutta lisäystä.One UI 5 Watch -käyttöliittymä tuo mukanaan muun muassa henkilökohtaiset sykealueet kuntoilun tueksi. Ominaisuuden avulla käyttäjälle luodaan viisi optimaalista harjoitusintensiteettitasoa (lämmittely, rasvanpoltto, aerobinen liikunta, kova treeni ja maksimiteho). Tämä mahdollistaa käyttäjien omien tavoitteiden asettamisen, aina rasvanpoltosta maksimitehojen treenaamiseen.One UI 5 Watch sisältää myös parempia työkaluja mahdollisiin hätätilanteisiin.SOS-ominaisuuden päivitykset mahdollistavat suoran yhteyden hätänumeroon, jotta tiedot käyttäjän sijainnista voidaan välittää.Uusi päivitys mahdollistaa myös välittömän pääsyn käyttäjän terveystietoihin, kun SOS-tila on aktivoitu. Lisäksi Fall Detection -toiminto on nyt aktivoituna oletuksena iäkkäämmille käyttäjille (ikä 55 vuotta tai vanhempi) tapaturmariskien vähentämiseksi.