Päivän diili: lähes täydet pisteet arvostelussa saanut Garmin Venu 2 Plus -kello nyt 90 euron alessa

Puhelinvertailu arvosteli Garminin Venu 2 Plus -älykellon alkuvuodesta 2022 ja antoi sille arvostelussa tähtiä 4,5/5 eli lähes täydet. Arvostelun aikana kello maksoi peräti 450 euroa, mutta nyt uusimman tarjouksen myötä hinta on laskenut selvästi.Garmin Venu 2 Plus -kelloa myydään tällä hetkellä 279,95 eurolla , kun viime aikoina kyseistä kelloa on myyty noin 369 eurolla eli hinta on laskenut 90 eurolla.Tämä kello tarjoaa liikuntaan ja urheiluun kattavan määrän terveystietoja. Samalla Venu 2 Plus on tyylikäs ja siinä on upea AMOLED-näyttö. Venu 2 Plus eroaa muista Venu 2 -sarjan kelloista kaiuttimen ja mikrofonin avulla eli tällä laitteella voi tehdä myös puheluita.Venu 2 -sarja on päässyt myös Puhelinvertailun Paras Garmin -kello -listalle , joten nyt alennetun hinnan myötä kelloa on entistä helpompi suositella.

Päivän diili

Tarjous löytyy Powerilta ja Gigantilta.