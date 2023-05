EU: Apple ei saa kikkailla USB-C -latauksen kanssa, kaikki latausjohdot ja laturit saman arvoisia

Viime vuoden lopulla Euroopan Unioni sai vihdoin valmiiksi lain, joka tekee USB-C -latausliitännästä pakollisen kaikissa laitteissa . Lain vaikutus on valtava, sillä mm. kannettavien tietokoneiden laturit tulevat muuttumaan ajan saatossa USB-C -liitännällä toimiviksi.Mutta suurimman huomion on tietysti vienyt, jonka iPhone-mallisto on sisukkaasti käyttänyt yhtiön omaa Lightning-liitäntää. Lain voimaantulo on jo varma ja kaikkien tietojen mukaan Applen syksyllä julkaistavat tulevat iPhone 15 -mallit käyttävätkin jo USB-C -liitäntää lataukseen.Alkuvuodesta kuitenkin alkoi liikkumaan huhuja, että Apple olisi rajoittamassa USB-C -latureiden toimintaa kännyköissään . Käytännössä varsin luotettavien huhujen mukaan Apple olisi suunnittelemassa mallia, jossa ainoastaan Applen omat laturit ja johdot pystyisivät lataamaan tulevia iPhoneja täydellä nopeudella - ja muut USB-C -laturit lataisivat iPhoneja selkeästi hitaammin.

Nyt Euroopan Unionin komissio on jyrähtänyt suunnitelmista. Saksalaislähteiden mukaan komission kanta on, että minkäänlaista kikkailua ei tulla sallimaan. Komissaariuutistoimistoille antaman lausunnon mukaan EU yksinkertaisesti tulee kieltämään iPhonejen myynnin Euroopassa kokonaan, mikäli Apple yrittää kikkailla lainsäädännön kanssa siten, että Applen "hyväksymät" johdot ja laturit toimisivat paremmin kuin muut USB-standardia noudattavat johdot ja laturit.EU aikoo julkaista yksityiskohtaiset ohjeet vielä tämän vuoden aikana siitä, mitä uusi USB-C -lainsäädäntö käytännössä tarkoittaa ja miten laitevalmistajien pitää noudattaa sitä.Applen kiemurrellessa uusien vaatimusten myötä, samaan aikaan mm. akkuporakoneet ovat siirtymässä USB-C -lataukseen . Toisaalta, Apple on käyttänyt mm. kannettavissa tietokoneissaan ja iPad-tableteissaan USB-C:tä jo vuosien ajan.