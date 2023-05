Pixel 7a:ssa on 64 megapikselin pääkamera ja 90 hertsin näyttö

esitteli Google Keynote (Google I/O '23) -tapahtumassa uusia Pixel-laitteita, joista yksi on keskihintaluokkaan sijoittuva Pixel 7a -älypuhelin.Se toimii seuraajana Pixel 6a :lle, joka on myös Suomessa myynnissä noin 400 euron hintaan . Myös Pixel 7a:n voi odottaa tulevan myyntiin Suomessa, vaikka virallisesti Google ei sitä tänne tuo.Pixel 7a maksaa 499 dollaria.Pixel 7a on edeltäjään verrattuna tehokkaampi, sisältää nopeamman näytön ja paremman kamerajärjestelmän.Pixel 7a:ssa on nyt 64 megapikselin pääkamera, kun edeltäjässä on 12 megapikselin pääkamera. Puhelimen päivitetyssä pääkamerassa on 72 % suurempi kenno kuin Pixel 6a:ssa, mikä mahdollistaa 44 % enemmän valoa. Googlen mukaan pimeällä kuvaus toimii jopa tuplasti vikkelämmin uudessa mallissa.

Vaihtoehtoa kuvaukseen tuo 13 megapikselin ultralaajakulma. Telekameraa ei ole, mutta Pixel 7a:ssa on Tensor G2 -piiri, joka mahdollistaa Super Res Zoom -ominaisuuden hyödyntämisen. Tämän avulla saa otettua zoomattuja kuvia ilman, että laatu kärsii.Laitteen etupuolella on 6,1-tuumainen OLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja nyt myös korkeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Yläreunassa oleskelee 13 megapikselin etukamera, jolla saa kuvattua 4K-videota.IP67-luokituksen omaava puhelin sisältää 4385 mAh akun, joka tukee 18 watin langallista latausta. Lisäksi tuettuna on langaton lataus. RAM-muistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja suuria päivityksiä on luvassa todennäköisesti kolme kappaletta