POCO F5 ja F5 Pro tuovat suorituskykyä keskitasolle

"Olemme kehittäneet vaativille ja laatutietoisille käyttäjillemme kaksi laitetta, jotka tekevät pelaamisesta helpompaa ja entistä miellyttävämpää. Samaten mobiilikuvaaminen ja eri sovellusten välillä liikkuminen onnistuvat saumattomasti. Jos haluat panostaa pelaamiseen, on POCO F5 nappivalinta. POCO F5 Pro puolestaan on erinomainen niille käyttäjille, jotka vaativat puhelimelta paljon," kertoo Xiaomin Suomen maajohtaja Paavo Saarinen.

Xiaomin alaisuudessa toimiva POCO julkisti globaaleille markkinoille POCO F5 - ja POCO F5 Pro -puhelimet, jotka tuovat tehokasta suorituskykyä keskihintaluokkaan.Sarjan uusien laitteiden myyntitiedot Suomessa vahvistuvat toukokuun aikana. POCO F4 tuli aikoinaan Suomessa myyntiin 449 eurolla, joten oletettavasti F5 menee suunnilleen samaan hintaluokkaan. F5 Pro maksaa puolestaan enemmän.Näillä hinnoilla uudet POCO F5 -sarjan laitteet kilpailevat esimerkiksi Samsungin Galaxy A54 -puhelinta vastaan, jonka 256 gigatavun mallia myydään tällä hetkellä 499 eurolla Vertaa: Xiaomi Poco F5 vs Samsung Galaxy A54 - puhelinten erot





Laitteissa on panostettu etenkin suorituskykyyn.



F5 Prossa on Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri, jota on käytetty useissa lippulaivapuhelimissa, ja F5 on globaaleilla markkinoilla ensimmäinen Snapdragon 7+ Gen 2:lla varustettu älypuhelin.



POCO F5 Pro

Pron piirin parina on jopa 12 gigatavua RAM-muistia, kun F8:ssa sitä on 8 gigatavun verran. Sisäistä tallennustilaa kummastakin löytyy 256 gigatavua.Laitteista löytyy 6,6-tuumaiset AMOLED-näytöt 120 hertsin virkistystaajuudella. Kummassakin on 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro.Prossa on 5160 mAh akku, joka tukee 67 watin langallista latausta ja 30 watin langatonta latausta. F5:n akun kapasiteetti on 5000 mAh ja se tukee 67 watin langallista latausta, jolla akun saa täyteen 50 minuutissa.