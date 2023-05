Pixel 7a -puhelin on nyt myynnissä Suomessa

julkisti muutama päivä sitten keskitason Pixel 7a -puhelimen ja nyt se on myynnissä Suomessa, vaikka Google ei edelleenkään myy puhelimiaan virallisesti Suomessa.Suomessa Verkkokauppa.com on lisännyt puhelimen valikoimiinsa. Laitteesta löytyy kolme värivaihtoehtoa, jotka ovat harmaa, valkoinen ja sininen. Näistä harmaata versiota myydään 549,99 eurolla, kun taas kahden muun vaihtoehdon hinnaksi on laitettu 599,99 euroa. Laitteen toimitukset aloitetaan 2 - 4 viikon kuluessa.Verkkokaupan lisäksi Suomessa laitteen saa hankittua Proshopin kautta 519 euron hinnalla . Myös muut jälleenmyyjät mahdollisesti tuovat laitetta myöhemmin saataville, sillä esimerkiksi Gigantin valikoimasta löytyy Pixel 6a -malli.

Verkkokauppa.com huomauttaa tuotteen kuvauksessa, että 5G:n toimivuutta ei voida taata suomalaisten operaattoreiden verkoissa, koska Google Pixel -puhelimet eivät ole virallisesti tuettuja operaattoreiden puolelta Suomessa. Telian liittymissä 5G:n kuitenkin pitäisi toimia Pixel 7a sisältää muun muassa 6,1-tuumaisen OLED-näytön 90 hertsin virkistystaajuudella, 64 megapikselin pääkameran, Tensor G2 -piirin, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4385 mAh akun.