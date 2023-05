Nothingin johtoon lisää OnePlussan entisiä pomoja

OnePlussalla uransa nousukiitoon saanut Carl Pei johtaa nykyisin omaa teknologiayhtiötä, Nothingia. Yhtiön omintakeiset tuotokset on vastaanotettu markkinoilla vastaan melkoisen hyvin, mutta niiden vaikutus markkinoihin on ollut toistaiseksi verrataen pieni.Peillä on kuitenkin suuret suunnitelmat, ja hän onkin tulevan puhelinjulkistuksen edellä päätynyt vahvistamaan johtoporrasta uudella rekrytoinnilla. Nothing saa uuden pomon kun Kyle Kiang, OnePlussan entinen markkinointijohtaja, ottaa roolin yhtiön Yhdysvaltojen toimiston VP:nä.Inverse on julkaissut raportin , jossa otetaan kantaa Nothingin tehokkaaseen osaamiskalasteluun Pein entiseltä työnantajalta, OnePlussalta. Raportin mukaan jopa 70% ohjelmistotiimistä on entisiä OnePlus-työntekijöitä.Tuleva Nothing Phone (2) on yhtiöltä merkittävä julkaisu, sillä sen on tarkoitus kilpailla myös Yhdysvalloissa, joissa esikoismallia (kuvassa) ei virallisesti nähty. Mallin laajempi julkaisu tarkoittaa myös huomattavasti kovempia odotuksia myynnin suhteen.

Tästäkin syystä on ymmärrettävää, että juuri markkinointiin erikoistunut entinen OnePlus-pomo saa ison roolin juuri uuden laitejulkistuksen alla.