Valoa keskitasolle tarjoava Nothing phone (1) julkaistiin

julkaisi Return to instinct -tilaisuudessa erittäin paljon hypetetyn-Android-puhelimen.Kyseessä on keskitasolle sijoittuva laite, jonka erikoisuus löytyy takapaneelista.Tämän uuden puhelimen hinta alkaa 499 eurosta ja se on Suomessa myynnissä parissa eri paikassa Kännykän takaosa on läpinäkyvä ja se paljastaa muutamia laitteen komponentteja. Keskeisin osa on kuitenkin Glyph Interface -nimellä kulkeva Led-valaistus, joka toistuu esimerkiksi puhelun saapuessa soittoäänen tahtiin tai näyttää palkin muodossa akun latauksen tilan.Puhelimen värivaihtoehdot ovat valkoinen ja musta.Takaa löytyy kaksi kameraa, joissa on Nothingin mukaan panostettu laatuun. Pääkamera perustuu 1/1.56 tuuman 50 megapikselin Sony IMX766 -sensoriin, jossa on f/1.88-aukko ja optinen kuvanvakain (OIS).Toinen kamera on 50 megapikselin Samsung JN1 -sensoriin perustuva 114 näkökentän tarjoava ultralaajakulma.

Sony IMX471 -sensoriin perustuva 16 megapikselin etukamera sijaitsee 120 hertsin AMOLED-paneelin vasemmassa yläkulmassa.Näyttöä kiertävät reunat ovat tasapaksut joka reunalta eli alareunassa ei ole tuttua paksumpaa kaistaletta.Näytön alla on sormenjälkilukija ja lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet.Laitteen kyljet ovat tasaiset ja laitteessa kierrätetystä alumiinista valmistettu runko.Kännykän sisällä on keskitason Snapdragon 778G+ -piiri, joka tarjoaa valmistajan mukaan tasapainoisen kokonaisuuden suorituskyvyn ja akunkeston osalta. RAMia on 8 tai 12 gigatavua.Sisällä on myös 4500 mAh akku, joka tukee 33 watin langallista latausta ja 15 watin langaton latausta. Laturi ei kuulu myyntipakkaukseen.Laite perustuu Android 12 -käyttöjärjestelmään, jossa on Nothing OS -käyttöliittymä. Sen kerrotaan olevan puhdas, joten puhelimen mukana ei tule ylimääräisiä sovelluksia.Puhelimelle luvataan tuoda kolme isoa päivitystä ja neljän vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Nothing phone (1) on Nothing toinen tuote ja se on osa Nothingin kokonaisuutta sekä omaa ekosysteemiä.