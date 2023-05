Samsungilta loppui kantti ja Googlelta löytyi tarpeeksi rahaa: Hurja skenaario ei toteudu - ainakaan tällä kertaa

Teknologiamedioita lukeva yleisö on tyypillisesti sen verran valistunutta, että tavallisten kuluttajien käyttäytymistä ei varsinaisesti osaa hahmottaa. Mutta sille valtavalle peruskäyttäjien massalle on ensiarvoisen ratkaisevaa se, mitä tuotteita, sovelluksia ja ratkaisuja uusi tietokone tai kännykkä tarjoaa esiasennettuna. Käytännössä valtaosa ihmisistä käyttää vain ja ainoastaan niitä palveluita, joita heidän ostamastaan puhelimesta tai tietokoneesta löytyi valmiina ostettaessa. Varsinkin, jos ne ovat edesTämän tietävät kaikki nettijätit ja tuolla tiedolla taotaan valtava määrä rahaa.maksaa miljardeja joka vuosisiitä, että Google pysyy oletusarvoisena hakukoneena Applen kännyköissä. Samoin Google latoo rahaa tiskiin myös Android-valmistajille, vaikkakin Android-maailmassa kuvio on hieman erilainen: mikäli valmistaja sitoutuu pitämään kaikki mahdolliset Googlen palvelut kännykässä esiasennettuna, Google maksaa valmistajalle rahaa - jos taas valmistaja vaihtaa osan sovelluksista toiseen, valmistajan pitää maksaa Googlelle Android-käyttöjärjestelmästä lisenssimaksuja.

Kappalemäärissä mitattuna maailman suurin kännykkävalmistajaon yksi kriittisistä palasista Android-ekosysteemissä - ja sitä kautta myös tärkeä pala pitämään Google hakukonemaailman kunkkuna.Siksi taannoinen uutinen siitä, että Samsung harkitsee Googlen vaihtamista Bingiin kännyköissään aiheutti hurjan myrskyn niin mediassa kuin huhujen mukaan myös Googlella. Temppu olisi tarkoittanut sitä, että kymmenet miljoonat Android-käyttäjät ympäri maailmaa olisivat ryhtyneet käyttämään "sitä toista hakukonetta" Googlen sijaan.Asiasta on väännetty kulisseissa kättä - ja hyvin todennäköisesti rahaa on liikkunut pöydästä toiseen, paljon. Mutta lopputulos oli se, mihin tässä leikissä on jo totuttu eli Google pysyy Samsungin kännyköiden oletusarvoisena hakukoneena jatkossakin. Ainoan poikkeuksen muodostaa Euroopan Unioni, jossa EU:n kilpailuviranomaisten päätöksen takia kuluttajalla on puhelimen asennuksen yhteydessä oikeus valita itselleen sopivimmalta tuntuva hakukone. Muissa maissa Samsungin puhelimissa tulee siis jatkossakin Googlen hakukone.