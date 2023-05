Lidl Plus -sovelluksen kautta voi nyt varata valikoituja tuotteita

"Keskikäytävän tuotteet herättävät meillä paljon kiinnostusta ja suosikkituotteet napataankin hyllyiltämme nopeasti ostoskoreihin. Uuden Click & Pick -varauspalvelun kautta asiakkaat voivat varmistaa haluamansa tuotteen itselleen ja noutaa sen valitsemastaan Lidl-myymälästä", kertoo Lidl Plus -osastopäällikkö Noora Kiljunen.

-etusovellus on saanut uuden ominaisuuden, sillä asiakkaat voivat nyt varata tiettyjä tuotteita sovelluksen kautta. Palvelua testattiin sovelluksessa viime kesänä. Kokeilu oli onnistunut, ja varausmahdollisuus löytyy nyt sovelluksesta pysyvästi.Varausominaisuus saapui sovellukseen 25. toukokuuta palvelu tulee näkyviin kaikille Lidl Plus -sovelluksen käyttäjille.Etusovelluksen kautta on mahdollista varata valikoituja käyttötavaratuotteita, kuten ensimmäisinä vuoroon tulevia robotti-imureita, pöytägrillejä ja kasvihuoneita. Lidlin mukaan varausmahdollisuuteen kuuluvat kampanjatuotteet vaihtuvat kampanjasta riippuen muutaman viikon välein.Tuotteita voi varata noudettavaksi mistä tahansa Lidlin yli 200 myymälästä.





Lidlin ilmainen Lidl Plus -etusovellus lanseerattiin lähes kolme vuotta sitten. Puhelimeen ladattavan etusovelluksen kautta asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa, palveluita ja etuja Lidlistä.



Etusovellukseen kuuluu lisäksi eri kumppaneiden tarjoamia etuja, kuten alennuksia esimerkiksi äänikirja-, kotisiivous- tai vakuutuspalveluista. Sovelluksessa tarjolla olevat kumppaneiden edut vaihtelevat tietyin väliajoin. Lisäksi myös sähköautoa saa ladattua edullisemmin sovelluksen kautta.Lue: Lidl Plus -sovellus saavuttanut vuodessa jo miljoona latausta