Honorin taittuvanäyttöinen Magic Vs nyt myynnissä Suomessa

esitteli alkuvuodesta Mobile World Congress 2023 -messuilla taittuvanäyttöistä Magic Vs -älypuhelinta , jonka kerrottiin tulevan saataville kansainvälisesti. Nyt tuon aika on koittanut, sillä Honorin taittuvaa laitetta saa ostettua Suomessa.Magic Vs maksaa 1599 euroa. Värivaihtoehdot ovat musta ja sininen.Laitteessa on 7,9-tuumainen päänäyttö ja 6,45-tuumainen kansinäyttö. Puhelimen kevyt sarana kestää jopa 400 000 taitosta.Magic Vs on rakenteeltaan ohut. Se on taitettuna vain 12,9 mm ohut ja painaa 267 grammaa. Pienestä koostaan huolimatta HONOR Magic Vs -puhelimessa on 5000 mAh akku.Magic Vs -älypuhelimessa on kolmoiskamerajärjestelmä, joka koostuu 54 megapikselin IMX800-pääkamerasta, 50 megapikselin ultralaajakulmasta sekä kahdeksan megapikselin optisesta telekamerasta. Suorituskyvystä vastaa viime vuoden Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri.