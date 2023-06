Tällaisia uudistuksia iOS 17 tuo iPhone-puhelimille

esitteli WWDC 2023 -tapahtumassaan muun muassa iPhone-puhelimien seuraavaa käyttöjärjestelmäversiota eli iOS 17 -ohjelmistoa.iOS 17 tuo mukanaan runsaasti pienempiä uudistuksia ja parannuksia. Uudistusta on luvassa esimerkiksi Puhelin-sovellukseen, Facetimeen ja viesteihin.Käyttäjät voivat iOS 17 -versiossa kustomoida puheluiden kontaktijulistetta eli saapuviin puheluihin voi lisätä vaikkapa oman kuvan tai Memojin sekä kustomoida värejä ja fontteja. Ominaisuutta tuetaan myös kolmannen osapuolen sovelluksissa, jotka tukevat puheluita.Puhelin-sovellus saa myös Live Voicemail-ominaisuuden, joka mahdollistaa ääniviestin jättämisen tekstinä.FaceTime-sovelluksessa voi jättää videoviestin käyttäjälle, mikäli vastaanottaja ei vastaa puheluun. Puheluihin voi myös lisätä erilaisia reaktioita. Tuki reaktioille tulee myös muihin sovelluksiin.FaceTime-puheluita voi iOS 17 -version myötä tehdä isolla näytöllä Apple TV 4K:n kautta. Tässä hyödynnetään iPhonen kameraa, joka syöttää videokuvan Apple TV -laitteelle.

Check In -ominaisuus

StandBy-tila esittää esimerkiksi kellonaikaa

Viestit-sovelluksessa viestittelyä monipuolistetaan Live-tarroilla, joita käyttäjät voivat luoda kuvista irrottamalla taustasta esimerkiksi lemmikin tai ihmisen. Check In -ominaisuus ilmoittaa esimerkiksi perheenjäsenille ja ystäville, että käyttäjä on päässyt turvallisesti määränpäähän tai tarvittaessa lähettää näille hyödyllisiä tietoja sijainnista ja muusta, mikäli määränpäähän ei ole päästy tietyssä ajassa.Muun muassa viestittelystä tulee myös parempaa, sillä iPhonen näppäimistön ennakoiva tekstinsyöttö on aiempaa parempi AirDrop saa uuden NameDrop-toiminnon, jonka avulla yhteystiedon voi jakaa nopeasti toisen iPhone-käyttäjän laittamalla puhelimet lähekkäin.Yksi suurimmista uudistuksista on StandBy -tila. Kun iPhone on asetettu lataukseen sivuttain, tämän tilan avulla näytöllä voidaan esittää esimerkiksi kello, kuvia ja muita tietoja pienoisohjelmien kautta.Journal-sovellus puolestaan auttaa käyttäjiä tekemään päiväkirjaa. Tekoäly auttaa käyttäjiä luomaan muistoja ehdottamalla lisäyksiä päiväkirjaan. Näitä voivat olla esimerkiksi kuvat, paikat, ihmiset ja muut asiat.Lisäksi luvassa on muita parannuksia. Esimerkiksi Safari-selaimeen tulee parempi yksityinen tila, joka estää seuraimet ja yksilöinnin paremmin, Maps-karttoja voi nyt ladata käytettäväksi ilman nettiä ja AirTag-paikantimen voi jakaa jopa viidelle henkilölle eli kaikki voivat seurata sen sijaintia.iOS 17:n julkinen beta julkaistaan ensi kuussa ja virallinen julkaisu tapahtuu myöhemmin tämän vuoden aikana. Kaikki laitteet eivät kuitenkaan saa tuoretta versiota, sillä osa vanhemmista iPhone-malleista jää tuen ulkopuolelle