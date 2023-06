Sonyn Xperia 1 V nyt ennakkomyynnissä - kaupan päälle WH-1000XM5 -kuulokkeet

julkisti Xperia 1 V -huippupuhelimen toukokuussa. Laite on nyt tullut ennakkomyyntiin Suomessa ja toimitukset käynnistyvät heinäkuun alussa.Ennakkomyynti alkoi 12. kesäkuuta. Rajoitetun ajan Xperia 1 V:n ennakkotilaajat saavat oston yhteydessä Sonyn uusimmat, palkitut WH-1000XM5-vastamelukuulokkeet . Tämä kampanja on voimassa 31.7. asti. Lisätietoa kampanjasta saa täältä Xperia 1 V:n suositushinta on 1 399 euroa . Se on saatavana mustana, platinanhopeana ja khakinvihreänä.

Xperia 1 V on Sonyn tämän vuoden kärkimalli. Se toimii seuraajana Puhelinvertailun testaamalle Xperia 1 IV -puhelinmallille Xperia 1 V:ssä on panostettu vahvasti kuvaamiseen.Xperia 1 V:n takana on 24 mm:n objektiivi 2-kerroksisella Transistor Pixel stacked CMOS -kuvakennolla, joka on noin 1,7 kertaa suurempi kuin edeltäjänsä kuvakenno. Sonyn mukaan tämä kenno tuottaa jopa tuplasti paremman suorituskyvyn hämärässä edeltään verratessa.Laitteen etupuolella on 6,5-tuumainen 4K-OLED-näyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella ja äänentoistosta vastaavat stereokaiuttimet.Sisältä löytyy Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 5000 mAh akku, joka tukee langallista ja langatonta latausta.