Arvostelu: Sony Xperia 1 IV - pieni superpuhelin, jossa kaikki on kohdallaan - hinta vain hirvittää

Sony Xperia 1 IV arvostelu

Sony on ollut jo vuosien ajan kännykkämaailman omia polkujaan kulkeva erikoisuus. Yhtiö on jättänyt halpispuhelinten valmistuksen kokonaan muiden valmistajien taistelukentäksi ja on keskittynyt nimenomaan markkinoiden yläpäähän. Tätä samaa filosofiaa noudattaa testipenkkiimme saapunut, kesällä 2022 julkaistu Sony Xperia 1 IV. Puhelin on monin tavoin täysin omanlaisensa, kaikkiin muihin kilpailijoihin verrattuna. Ja myöskään hintalapussa ei säästellä, sillä puhelinta myydään hulppealla 1400 euron hintalapulla. Omanlaisuudella tarkoitan tietysti sitä, että Sony Xperia 1 IV on käytännössä ainoa todellinen superpuhelin Android-maailmassa, joka voidaan vielä laskea pieneksi puhelimeksi fyysisiltä mitoiltaan. Lisäksi moni muukin valinta puhelimen tekniikassa kulkee vahvasti vastavirtaan muihin valmistajiin nähden. Sony Xperia 1 IV on vuotta aiemmin julkaistun Sony Xperia 1 III suora perillinen. Edeltäjälle annoimme arvostelussamme tuolloin sekä kehuja että moitteita, joten olikin mielenkiintoista nähdä, joihin suuntaan Sony on lippulaivamalliaan vienyt vuoden takaisesta nähden. Muutaman viikon ahkera testaus on siis takana ja on aika pureskella, mitä Sonylla on tarjota heille, ketkä ovat valmiita puhelimestaan 1400 euroa maksamaan. Tekniset tiedot Mitat:

165 x 71 x 8,2 mm

Paino:

185 grammaa

Näyttö:

6,5 tuumaa; 1644 x 3840; OLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1

Muisti:

12GB RAM; 256GB tai 512GB tallennustilaa

Takakamerat:

12 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

Android 12

Muuta:

noin 1400 euroa Ulkonäkö ja muotoilu Muotoilussa Sony on päättänyt pysyä sisukkaasti täysin omassa muotokielessään. Sony Xperia 1 IV ei eroa käytännössä millään tavalla edeltäjästään - tai oikeastaan mistään viimeisen muutaman vuoden aikana julkaistusta Sonyn puhelimesta.

Sony Xperia 1 IV on siis äärimmäisen helposti tunnistettavissa Sonyksi: puhelin on ohut ja pitkulainen, muistuttaen ulkomuodoltaan pientä suklaalevyä. Puhelin on nykyisiin puhelimiin verrattuna jopa hämmentävän kapea ja napsahtaa hieman pienempäänkin kämmeneen todella sulavasti. Mutta sitten taas ihmetystä aiheuttaa ensikosketuksella puhelimen todella "pitkä" ulkomuoto: vaikka puhelin asettuukin pieneenkin käteen hyvin, on puhelimen näytöllä silti kokoa varsin reippaasti.

Sony on päättänyt paketoida puhelimen kaikki painikkeet Xperian oikealle kyljelle. Kyljestä löytyvät äänenvoimakkuuden säätimet, lukituspainike sekä kameralaukaisin. Näistä lukituspainike sisältää samalla myös sormenjälkilukijan. Ja ilahduttavin tuttavuus on ehdottomasti joukon alimpana löytyvä kaksivaiheinen kameralaukaisin, joka toimii täsmälleen kuten sen pitääkin: laukaisimen painaminen avaa aina kamerasovellukse, vaikka puhelin olisi lukossakin. Lisäksi kaksitoiminen laukaisin toimii, kuten se toimii myös "oikeissa kameroissa": kevyt painallus lukitsee tarkennuksen ja reilumpi painallus ottaa kuvan.

Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon se, että Sony on tällä kertaa hylännyt erillisen Google Assistant -napin, joka vielä edeltäjämallista löytyi. Tämä on etenkin suomalaisille helpotus, sillä Google Assistant on maassamme hyvinkin turha toiminto - ja erillinen painike sitä varten aiheutti Sony Xperia 1 III kanssa vain turhia vikapainalluksia. Joten ehdoton parannus aiempaan nähden, siis.

Alareunasta löytyy USB-C -liitin latausta varten sekä jälleen yksi Sonyn erikoisuus. Erikoisuus ei ole sinänsä muuten ihmeellinen, mutta se on vain hyvin harvinainen: nimittäin pelkästään kynnellä auki vedettävä korttikelkka. Korttikelkkaan laitetaan SIM-kortti ja microSD-muistikortti, jos sellaista haluaa käyttää. Vasen kylki on puhelimessa täysin sileä, eli sieltä ei toimintoja löydy sen ihmeemmin.

Yläreunasta puolestaan löytyy jälleen yksi Sonyn erikoisuus: vanha kunnon 3,5mm kuulokeliitäntä. Puhelimen takaa paljastuu uusittu kamera-alue, josta löytyvät puhelimen kolme kameraa sekä niitä avustavat anturit ja LED-salama. Laatuvaikutelmaltaan Sony on juuri niin upea kuin 1400 euron hintalapulla sopii toivoakin. Puhelin tuntuu kädessä erittäin hyvältä, mikään paikka ei nitise eikä natise ja kohtuullisen kevyestä painostaan huolimatta puhelimesta henkii jämäkän ja laadukkaan oloinen puhelin. Näyttö Sony Xperia 1 IV on yksi harvoista kännyköistä, josta löytyy oikea 4K-tarkkuuden näyttö. 4K-tarkkuuden mielekkyyttä suhteellisen kompaktissa puhelimessa voi toki kyseenalaistaa, mutta sellainen siinä nyt kuitenkin on. Ja onhan se upea, monin tavoin. Näyttö on luonnollisesti HDR10 -sertifioitu, eli värimaailma, dynamiikka ja sen sellaiset ovat kohdallaan. Kuten tietysti tämän hintaluokan puhelimelta sopii odottaakin - ja etenkin, kun valmistaja on yksi tunnetuimmista TV-valmistajista maailmassa.

Näyttö tukee 120Hz virkistystaajuutta, mutta ei kuitenkaan täysin dynaamista virkistystaajuuden vaihtelua. Tällä tarkoitetaan sitä, että näytön virkistystaajuus ei tilanteen mukaan automaattisesti vaihtele esimerkiksi 1 ja 120 hertsin väliltä. Sen sijaan virkistystaajuus vaihtelee käytettyjen sovellusten mukaan. Ja tässä Sony pyyhkii lattiaa vaikkapa OnePlussan ja Honorin vastaavilta toteutuksilla. Kun puhelimen on kytkenyt käyttämään 120Hz virkistystaajuutta, se todellakin pysyy siinä, jos sovellus vain kyseistä kuvapäivitysnopeutta tukee. Käytännössä suurin osa peleistä, Chrome, jne toimivat kiltisti suoraan 120Hz taajuudella ja perinteisempään 60Hz virkistystaajuuteen tipahdettiin vain videoita katseltaessa. Edeltäjän, Sony Xperia 1 III, kohdalla kritisoimme vahvasti sitä, että näyttö ei ole tarpeeksi kirkas auringonpaisteessa käytettäväksi. Tässä Sony on ottanut selkeästi palautteesta kopin ja korjannut asiaa reilulla kädellä. Sony Xperia 1 IV näyttö pääsee helposti myös käsivalinnalla yli 600 nitin kirkkauteen, joka on jo varsin riittävä lukema selkeällä päivällä puhelimen käyttöön ulkosalla. Aivan kirkkaimpien näyttöjen listalle tälläkään lukemalla ei päästä, mutta parannus on valtava edeltäjäänsä nähden.

Sonyn näyttö on kaikin puolin erinomainen ja ainoastaan vieläkin rahtusen kovempaa kirkkaustasoa soisi puhelimen seuraavaan versioon paketoitavan. Mutta tällaisenaan, upealla ja tarkalla väritoistolla, oikeasti toimivalla korkealla virkistystaajuudella ja 4K-tarkkuudella - näyttö ei missään nimessä ole Sonyn heikko lenkki. Suorituskyky Sony Xperia 1 IV suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 8 gen 1, joka on käytännössä tehokkain Android-maailman järjestelmäpiiri (poislukien aivan hiljattain julkaistua "plussaversiota" samasta piiristä). Käyttömuistia on paketoitu puhelimen kylkeen reippaalla kädellä: 12 gigatavua, riippumatta puhelimen valitusta tallennustilasta. Tallennustilan vaihtoehtoina ovat 256 gigatavua ja 512 gigatavua. Kuten viimeisen muutaman vuoden ajan, Qualcommin huipputason Snapdragoneiden ongelma ei ole niinkään niiden teho - sitä kyllä löytyy. Vaan sen sijaan ongelmana on ylikuumeneminen. Ja se, miten puhelimessa on päätetty ratkaista ylikuumenemisen ongelma, vaikuttaa lopulta varsin paljon puhelimen todelliseen suorituskykyyn. Sony on valinnut sormille ystävällisemmän linjan, mutta joka samalla rajaa hieman puhelimen tehokkuutta. Xperia 1 IV rajoittaa järjestelmäpiirin tehoja todella rankalla kädellä, jos puhelin alkaa lämpenemään merkittävästi. Käytännössä erilaisissa suorituskykymittauksissa, kuten AnTuTu-testissä, tilanne konkretisoitui siten, että ajettaessa samaa, rankkaa testiä useamman kerran peräkkäin, tipahtivat myös puhelimen tehot. Käytännössä Sony Xperia 1 IV pystyi tarjoamaan parasta mahdollista suorituskykyä sisällä käytettäessä noin 10-15 minuutin ajan ja sen jälkeen suorituskyvystä katosi reilu kolmannes pois käytöstä - kunnes puhelin oli ehtinyt hieman jäähtymään. Ratkaisussa on hyvät ja huonot puolensa: yksikään sovellus ei kaatunut testijakson aikana ja puhelin pysyi siedettävän rajamailla lämpöjen osalta - puhelin ei kertaakaan kuumunut epämiellyttävän kuumaksi kädessä. Mutta samalla myös aivan kaikkein raskaimmat pelit eivät saaneet pitkässä juoksussa kaikkea tarjolla olevaa tehoa käyttöönsä. Sony Xperia 1 IV on siis tavallaan yksi markkinoiden tehokkaimmista puhelimista. Mutta se saattaa numeroissa hävitä sellaisille Android-malleille, joissa puhelimen annetaan kuumentua epämiellyttävän kuumaksi tehojen nimissä. Käytännön arjessa voidaan taas todeta se, että Sonyn järjestelmäpiiri, reilu RAM-muistin määrä ja erittäin kevyt Android olivat yhdistelmä, jolla puhelin oli erittäin miellyttävä ja nopealiikkeinen käytössä. Mutta jos haet aivan absoluuttisen kovia tehoja, kannattaa suunnata katse johonkin järeällä jäähdytyksellä varustettuun pelipuhelimeen, kuten vaikkapa Asus ROG Phone 6:een. OnePlussan, Xiaomin ja muiden valmistajien huippumalleihin verrattuna Sony tarjoaa samaa suorituskykyä, mutta kenties aavistuksen verran vakaammin pystyssä pysyvän puhelimen, pienellä tehonleikkauksella varustettuna. Kamerat Sony ja kamerat. Tämä on se kulma, johon Sony pyrkii huippuluureissaan kaatamaan kaiken järkkäriosaamisensa - ja jolle tulee myös asetettua eniten odotuksia puhelinta testattaessa. Kuten aiemmissakin malleissa, Sony on päättänyt jättää megapikseleistä kisaamisen kiinalaisvalmistajille ja keskittyy sen sijaan kuvan laadukkuuteen. Tarjolla on kolme takakameraa, jotka kaikki tarjoavat 12 megapikselin tarkkuuden kuvia. Merkittävin ja mielenkiintoisin uutuus takakameroiden osalta on aiemman telekameran kaksivaiheisen periskooppilinssin uudistaminen. Sony Xperia 1 IV:n telekamerassa on tarjolla sekä 3,5x zoomin tarjoava telelinssi että 5,2x zoomin tarjoava telelinssi. Telekameran erikoisuus onkin se, että kahden telelinssin välillä voi vapaasti valita halutun polttovälin ja "zoomauskertoimen", täysin optisesti. Eli ollaan liikkumassa jo järjestelmäkameroiden suuntaan, jossa linssin polttoväliä voi vapaasti säädellä juuri haluttuun tasoon. Pääkameran sensorina toimii Sonyn oma IMX 557 -sensorilla varustettu kamera, ultralaajakulmakameran käyttäessä Sonyn IMX 563 -sensoria. Erikoisen telekameran sensorina toimii teknisten tietojen mukaan Sony IMX 650 -sensori. Optinen kuvanvakain (OIS) löytyy pääkamerasta ja telekamerasta. Kaikki takakamerat ovat kokeneet uudistuksia ja niin on myös niiden kylkeen paketoitu ohjelmisto.

Kaikki kolme takakameraa osaavat kuvata 4K-videota 120fps kuvanopeudella ja kaikista takakameroista löytyy nyt myös tuki silmienseurannalle. Automaattinen silmien mukaan kohdennus on itse asiassa käytännöllisempi toiminto, kuin mitä sitä paperilta lukiessa ymmärtääkään, sillä tarkennus pysyy ominaisuuden vuoksi juuri siinä kohteessa, jota ollaan kuvaamassa - yleensähän liikkuva, kuvattava kohde on joko eläin tai ihminen. Mutta se kuvien laatu...? Usein yli tuhannen euron kännyköissä pääkameran laatu on erinomaista, mutta muiden kameroiden osalta laatu jättää turhankin usein jotain toivomisen varaa. Sonyn suhteen näin ei käy. Sony Xperia 1 IV kaikki kolme kameraa tuottavat käsittämättömän hyvälaatuisia kuvia. Päivänvalossa sekä pääkamera että ultralaajakulma- ja telekamera ovat kaikki aivan markkinoiden kärkeä sekä värien luonnollisuudessa, yksityiskohtien säilyttämisessä että kohinan suhteen. Kuvat noudattavat Sonyn filosofiaa siitä, että kuvien pitäisi vastata mahdollisimman lähelle todellista elämää - ja tässä Sonyn kamerapatteristo onnistuu täydellisesti. Toki, jostain toisesta kännykkämerkistä Sonyyn hyppäävälle kuvien värimaailman tietynlainen vaisuus voi olla aluksi outoa, kun kuvien värejä ei vedetäkään kiinalaismerkkien tyyliin överiksi. Mutta silmän tottuessa Sonyn valittuun linjaan ja kuvien yksityiskohtaisuutta ja värien keskinäistä harmoniaa tarkemmin tutkiessa on pakko arvostaa Sonyn tuotekehityslabran tekemää työtä. Jos aiemmassa Sony Xperia 1 III -mallissa telekameran laatu jättikin hieman toivomisen varaa, on Sony Xperia 1 IV:ssä viisastuttu palautteesta. Sekä 3,5x että 5,2x -linsseillä kuvattuna ollaan käytännössä samassa - loistavassa - kuvanlaadun tasossa kuin pääkamerallakin. Ja samaa tarinaa voidaan sanoa myös ultralaajakulmasta - se päihittää käytännössä kaikki muut testaamani kännyköiden laajakulmakamerat niin laadun kuin värimaailmankin osalta. Ainoa pienen pieni kauneusvirhe tulee siitä, että hämärämmällä kuvatessa, telekameran pidemmällä zoomkertoimella kuvattaessa kuvien yksityiskohtaisuus alkaa hieman heikkenemään. Vielä Suomen kesäyössäkään kuvatessa mitään eroa päivänvalossa kuvattuihin kuviin ei tule, mutta sisällä otetuissa kuvissa laatu heikkenee hieman. Ja tämäkin kritiikki pitää ottaa sillä mausteella, että se on "verrattuna uskomattoman hyvään pääkameraan". Sonyn telekameran pimeäkuvauskin hakkaa käytännössä lähes kaikkien kilpailijoiden telekameroiden kuvanlaadun mennentullen. Sonyn takakamerat ovat huikean hyvät.

Softapuolella Sony vetää homman - tuttuun tapaansa - hieman sekavaksi ja yli. Kameroiden käyttöön on tarjolla kolme eri sovellusta, eli peruskamera, Pro-tilan tarjoava monipuolisempi kamerasovellus sekä vastaava ammattilaistoiminnot tarjoava videosovellus. Ja kuin kirsikkana kakun päälle Sony on päättänyt vihdoin uudistaa myös etukameransa. Sen laaduttomuudesta olen valittanut viime vuosien ajan jo useammassa arvostelussa - mutta nyt asiaan on tullut vihdoin korjaus. Sony Xperia 1 IV:n uusi 12 megapikselin etukamera on ehkä - jälleen - megapikseleillä mitattuna kehnompi kuin monella muulla kilpailijalla. Mutta ei kannata antaa megapikseleiden määrän hämätä, sillä tällä kertaa Sony on oikeasti panostanut myös etukameran laatuun isolla kädellä. Sonyn etukameran laatu on kenties parasta mitä on tullut nähtyä vuosikausiin. Ainoastaan puolen vuosikymmenen takaiset "selfie-kännykät" pystyivät vastaavaan laatuun, mihin Sonyn uusittu etukamera pystyy. Joten, tässä Instagram-faneille yksi merkittävä lisäsyy harkita vakavasti Sonyn ostoa. Esimerkkikuvia Alla sekalainen määrä Sonyn takakameroilla napattuja kuvia. Suurin osa kuvista on otettu pääkameralla, mutta joukossa on myös sekä telekameralla että ultralaajakulmakameralla otettuja kuvia. Alempaa löytyy eri kameroiden välisiä vertailuja.

Alla vielä vertailua eri polttovälien eli linssien välillä. Kuvasarjoissa ensimmäinen on aina otettu ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla, kolmas telekameran 3,5x -kertoimella ja viimeinen telekameran 5,2x -kertoimella.

Akkukesto ja latausnopeus Akkukesto on ollut parin vuoden ajan paha kipukohta Android-maailman huippumalleille. Syynä on tietysti Qualcommin uusimpien tehopiirien virranahneus, jolle nyt yksinkertaisesti ei vain voi mitään. Sony on onnistunut kuitenkin jollain taikatempulla paketoimaan pienen pieneen puhelimeensa hurjan 5000 mAh akun, joka on 10% suurempi kuin edeltäjässä - ja reilusti suurempi kuin monessa muussa huippuluurissa. Lisäksi Sony on selkeästi onnistunut rakentamaan suhteellisen hyvät ja järkevät tavat rajoittaa Snapdragon-piirin virranahneutta silloin, kun kaikkea tehoa ei käyttöön tarvita. Pienten ja suurten parannusten ansiosta Sony Xperia 1 IV yllättää iloisesti akkukestonsa osalta. Testijaksomme aikana Sony jaksoi puristaa rankassakin käytössä yön yli ladatulla akulla iltaan saakka, muutamaa poikkeuspäivää lukuunottamatta. Toki, ollaanhan tässä vielä varsin kaukana siitä tasosta, joihin akkukeston toivoisi riittävän, mutta pienellä päivän aikana tehdyllä latauspätkällä Sonyn akun saa riittämään koko päivän tarpeisiin - ja vähän virtaa säästelemällä ilman välilataustakin. Latauspuolella Sony on päättänyt kulkea omia reittejään ja Sony Xperia 1 Iv on hurjasta hinnastaan huolimatta yksi ensimmäisistä kännyköistä Android-maailmassa, jonka mukana ei toimiteta lainkaan laturia. Eikä edes latausjohtoa. Sony Xperia 1 IV tukee USB PD -standardin mukaista laturia, mutta osaa ottaa virtaa sisäänsä vain 30 watin teholla. Toki tuokin nopeus on selkeästi pikalataukseksi laskettava nopeus, mutta aivan OnePlussan ja muiden kiinalaismerkkien hurjiin lukuihin ei päästä. 30 watin laturilla Sony latautuu puolilleen noin puolessa tunnissa ja tyhjästä täyteen puhelin latautuu tunnissa ja kolmessa vartissa (pikalataus hidastuu aina loppua kohden). Sony tukee myös standardeja langattomia latureita, mutta langattomalla laturilla suurin saavutettavissa oleva latausnopeus on rajoitettu 15 wattiin. Sonyn Android Sonyn Android on omasta mielestäni lähellä täydellistä Android-kokemusta. Se on lähes puhdas, alkuperäinen Android 12, ilman sen suurempia lisäkilkkeitä, erikoisuuksia tai valmistajan mukaan tunkemaa saastaa. Vanhat OnePlus-, Pixel- ja Asus-käyttäjät tuntevat olonsa Sonyn kanssa hyvinkin kotoisaksi, sillä kokemus on erittäin lähellä sitä, millaiseksi Google on Androidin tarkoittanut.

Sonyn omia lisäkilkkeitä on käyttöjärjestelmään paketoitu erittäin vähän - ja ne harvat lisäykset ovat itse asiassa varsin fiksuja. Pelitilaa ja sen käyttöä säätelevä erillinen sovellus on näppärä, kun halutaan säätää tarkemmin näytön virkistystaajuutta, ilmoituksia ja sen sellaisia. Myös Sonyn oma moni-ikkunoinnin mahdollistava ratkaisu on varsin mainiosti toteutettu. Ainoastaan oikeassa reunassa oletuksena kelluva pikavalikko on aluksi hieman häiritsevä, mutta senkin kanssa oppii elämään hyvin nopeasti. Sonyn isoin ongelma Androidin osalta on se, että yhtiö ei anna kovinkaan vakuuttavia lupauksia puhelintensa Android-tuen suhteen. Näillä näkymin Sony Xperia 1 IV olisi saamssa vain kaksi Android-päivitystä ja neljän vuoden tietoturvapäivitykset. 1400 euron puhelimelle luvatut kaksi päivitystä ovat erittäin ikävä seikka sellaisten ostajien kannalta, jotka haluaisivat pysyä saman puhelimen parissa useamman vuoden. Nyt viimeinen suuri Android-päivitys olisi näillä näkymin tulossa vuoden 2025 alkuun, Android 14 muodossa. Biometriikka Harvoin nykypuhelimia arvosteltaessa täytyy nostaa erikseen esille puhelimen biometrinen tunnistautuminen, mutta Sony tekee tässä poikkeuksen. Syitä on kaksi. Ensinnäkin Sonyn kylkeen sijoitettu sormenjälkilukija - tai sen ohjelmisto - on jollain tapaa kehittynyt jättiloikan sitten edellisen sukupolven - virhepainalluksia tapahtui äärimmäisen harvoin ja sormenjälkilukija oli kaikin tavoin nopea ja täsmällinen. Toinen seikka on se, että Sony on jostain syystä päättänyt jättää kasvojentunnistuksen kokonaan pois Sony Xperia 1 IV:sta. Tilanne ei siis ole muuttunut edeltäjäänsä nähden, mutta aiheuttaa edelleen ihmetystä. Kesällä puhelimen avaaminen sormenjälkilukijalla on toki luonnollista, mutta Suomen talvessa kasvojentunnistus tuppaa olemaan se fiksummalta kuulostava tapa - kuin se, että pitäisi kaivaa hanskat pois kädestä avatakseen puhelimen lukitusta. Yhteenveto Sony Xperia 1 IV on täysin omanlaisensa paketti. Se on valtavan kallis. Sen muotoilu taistelee vastaan kaikkia trendejä. Sen kamerat ovat huikean hyvät. Se sisältää jo kuolleeksi luultuja ominaisuuksia kuten muistikorttituen ja kuulokeliitännän. Se on käytännössä ainoa pieneksi laskettava Android-superpuhelin. Tämän ostajan pitää oikeasti haluta juuri niitä asioita, joita Sony puhelimessaan tarjoaa. Mutta hän, kuka tämän puhelimen ostaa, todennäköisesti tietää mitä haluaa - ja saa täsmälleen sen. Pienen superpuhelimen, joka on kaikesta huolimatta hieman ylihinnoiteltu. Sonysta on vaikea keksiä mitään heikkoa lenkkiä. Pienen pieniä puutteita on: 30 watin latausnopeus on kiinalaismerkkeihin verrattuna varsin hidas, ylikuumenemisen esto on vähän turhankin aggressiivinen, yökuvaustila puuttuu ja kasvojentunnistus puuttuu sekin. Mutta omassa käytössäni noista edellä mainituista puutteista mikään ei lopulta ollut ongelmallinen. Kiinalaismerkkejä hitaampi lataus vaati hieman opettelua. Ja kasvojentunnistuksen puuttuminen oli kenties ainoa puhelimessa oikeasti ärsyttänyt puute - mutta erinomaisesti toimiva sormenjälkilukija pelasti tässä paljon (joskaan ei kaikkea). Sony Xperia 1 IV on lähes täydellinen paketti, jos etsit pientä superpuhelinta. Jos taas et halua maksaa pienestä koosta ja hieman erilaisesta ideologiasta lisähintaa, löytyy vastaavia pakkauksia muiltakin valmistajilta. Vaihtoehdot Jos koko on kriteeri, Android-maailmassa käytännössä ainoat vaihtoehdot Sony Xperia 1 IV:lle ovat Sonyn vanhemmat mallit Sony Xperia 1 III ja Sony Xperia 5 III sekä Asus Zenfone 8. Myös tuleva Asus Zenfone 9 saattaa tarjota kisaan oman mausteensa. Mutta siinäpä ne vaihtoehdot olivatkin. Jos taas haluat nimenomaan huikean hyvät kamerat, yhdistettynä tehokkaaseen laitteeseen, laajenee valikoima jo merkittävästi: Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro ja Honor Magic4 Pro ovat kaikki siltä osin mainioita vaihtoehtoja. Kussakin on omat puutteensa ja omat vahvat puolensa - lopulta superpuhelinten välillä valinta menee pitkälti makuasioiden puolelle. Plussat Pieni fyysinen koko

Omassa luokassaan mainio akkukesto

Erittäin puhdas Android

Upea näyttö

Todella hyvät takakamerat

Erinomainen etukamera

Suorituskyky varauksin

Muistikorttipaikka

Langaton lataus

3,5mm kuulokeliitäntä

IP65/IP68-sertifiointi Miinukset Lyhyt Android-päivityslupaus

Ei kasvojentunnistusta

Suorituskyky laskee nopeasti puhelimen lämmetessä

Ei yökuvaustilaa

Ainoastaan 30 watin latausnopeus

Hinta

Ei laturia mukana