Huawein kevyt ja kulmikas Band 8 -aktiivisuusranneke on nyt myynnissä Suomessa

on tuonut Suomessa myyntiin aiemmin tänä vuonna julkaistun-aktiivisuusrannekkeen.Band 8:n suositushinta on 69 euroa eli sama, jolla esimerkiksi edeltäjä, Band 7 -aktiivisuusranneke tuli myyntiin Suomessa . Huawei Band 8 on saatavilla useilta jälleenmyyjiltä kuten Verkkokauppa.com, Power ja Telia.Band 8:ssa on edeltäjän tapaisesti 1,47 tuuman AMOLED-kosketusnäyttö 194 x 368 pikselin tarkkuudella.Muodoltaan uutuus on kuitenkin erilainen. Band 8 on kulmikas, kun Band 7:n kyljet ovat pyöristetyt. Band 8 on myös ohuempi sekä painoltaan hieman kevyempi.Paksuus ohuimmasta kohdasta mitattuna on 8,99 mm, kun vastaavasti Band 7:n paksuus on 9,99 millimetriä. Ilman ranneketta Band 8 painaa 14 grammaa eli painoa on saatu poistettua parin gramman verran.Uudistusta on tullut myös rannekkeen poistamiseen, sillä rannekkeen saa poistettua ja vaihdettua nopeammin.

Terveys- ja hyvinvointiominaisuuksien osalta Band 8 on saanut myös parannusta.Band 8 hyödyntää TruSeen 5.0 -teknologiaa sykeseurantaan ja happisaturaation mittaamiseen sekä TruSleep 3.0 -teknologiaa unen seuraamiseen. Edeltäjään verratessa Band 8:n kerrotaan kykenevän tarkempaan seurantaan.Tuettuna on myös 100 urheilutilaa eli tiloja on muutama enemmän edeltään verratessa. Uusia tiloja ovat esimerkiksi padel ja e-urheilu.Band 8 yltää jopa 14 vuorokauden akunkestoon. Jos käytössä ovat aina päällä oleva näyttö ja jatkuva sykemittaus, akunkesto on noin kolme vuorokautta. Lataus tapahtuu mukana tulevan latauskaapelin avulla.