Huawein Band 7 -aktiivisuusranneke ja Watch Fit 2 -kello nyt saatavilla Suomessa

Huawei Watch Fit 2 Classic

aiemmin keväällä julkaisemat Band 7 -aktiivisuusranneke ja Watch Fit 2 -älykello ovat nyt saatavilla Suomessa.Huawei Band 7 -aktiivisuusrannekessa on 1,47-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö, joka tukee Always On Display -toimintoa. Polymeerirungon paksuus on 9,99 millimetriä ja painoa laitteella on vain 16 grammaa ilman ranneketta. Aktiivisuusranneke tarjoaa jopa 14 päivän akunkeston, sykemittauksen, 96 urheilulajia ja unen seurannan. GPS-paikannusta varten tarvitsee älypuhelin.Huawei Band 7:n värivaihtoehdot ovat musta, pinkki ja vihreä.Laitteen hinta on 69 euroa.Watch Fit 2 -älykello muistuttaa Band 7 -aktiivisuusranneketta, mutta tässä on suurempi 1,74-tuumainen AMOLED-näyttö. Painoa myös hieman enemmän, sillä ilman ranneketta paino on noin 26 grammaa. Kello tukee 97 urheilutilaa ja myös GPS-paikannusta.

Kellosta on saatavilla Active- ja Classic -vaihtoehdot. Active-mallin runko on kokonaan polymeeria, kun taas Classic-mallissa käytetään myös alumiinia. Lisäksi Classic-malli tukee NFC-yhteyttä.Watch Fit 2 Active maksaa 149 euroa ja Watch Fit 2 Classic 179 euroa.Laitteita myyvät ainakin Verkkokauppa.com ja Keskisen Kello.Lue myös: