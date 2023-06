Sonyn 449 euron Xperia 10 V on nyt saatavilla Suomessa

toi aiemmin kesäkuun aikana ennakkomyyntiin Xperia 1 V -huippupuhelimen ja nyt on puolestaan Xperia 10 V :n vuoro.Xperia 10 V on nyt saatavilla Suomessa. Tämän puhelimen suositushinta on 449 euroa Puhelimen myynti aloitettiin kampanjalla, joka on voimassa voimassa 20.6.- 27.8.2023 ostetuissa laitteissa. Kaupan päälle saa Sonyn WH-CH520 -kuulokkeet. Lisätietoa kampanjasta saa täältä Sony Xperia 10 V on varsin kompakti älypuhelin. Laitteessa on 6,1 tuuman Full HD+ OLED -näyttö, joka on noin 1,5 kertaa kirkkaampi kuin edellisessä mallissa eli Sony Xperia 10 IV -mallissa. Näyttöä suojaa Corning Gorilla Glass Victus -lasi.

Näytön kaverina löytyvät stereokaiuttimet ja äänen kuuntelu onnistuu myös 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.Sonyn mukaan Xperia 10 V on virallisesti maailman kevyin 5G -älypuhelin vain 159 gramman painolla. Puhelimessa on IP65/68-luokituksen mukainen vesitiiviys ja pölysuojaus. Sisältä löytyy 5000 mAh akku.Kännykän takaa löytyy kolme objektiivia: 16 mm (F2.2), 26 mm (F.18) ja 54 mm (F2.2). Laajakulmaobjektiivi on varustettu uudella kuvakennolla, joka on noin 1,6 kertaa suurempi kuin edellisessä mallissa. Uusi kuvakenno vangitsee enemmän valoa ja mahdollistaa selkeämmän ja tarkemman kuvaamisen myös pimeissä kuvausolosuhteissa. Siinä on myös optinen kuvanvakain.