15 prosenttia kaikista Nordean korteilla tehtävistä maksuista tehdään mobiilimaksuvälineillä

"Mobiilimaksamisen suosion kehitys on ollut parin viime vuoden aikana harvinaisen nopeaa. Uskomme, että taustalla on asiakaskäyttäytymisen muutos, sillä mobiilimaksamisesta on selvästi tullut yhä vahvemmin niin sanotusti koko kansan maksutapa. Sama kehityskulku nähtiin aikanaan myös perinteisen lähimaksamisen lisääntymisessä", sanoo Nordean korttimaksamisen liiketoimintajohtaja Olli Penttinen.

kertoo, että pankin tuoreimman datan mukaan jo 15 prosenttia kaikista Nordean korteilla tehtävistä maksuista tapahtuu mobiilisti.Pankin mukaan verratessa vuoden 2021 tasoon kyse on 200 prosentin kasvusta mobiilimaksujen määrässä. Vuosi sitten mobiilimaksuja kaikista korttitapahtumista oli 11 prosenttia.Nordea on jo pitkään tukenut erilaisia mobiilimaksamisen palveluja. Näistä uusin on juuri käyttöön otettu Samsung Pay, jota Nordea tukee ensimmäisenä pankkina Suomessa





Mobiilimaksamisessa maksaminen tapahtuu puhelimella, älykelloilla tai muulla älylaitteella. Mobiilimaksaminen on kätevää ja helppoa, sillä lompakkoa ei tarvitse kuljettaa erikseen mukana. Myös kauppojen omat etusovellukset, kuten Lidl Plus, toimivat puhelimen kautta, joten tältäkin osalta mobiilimaksaminen on kätevä ratkaisu.



"Monet asiakkaistamme tuntuvat arvostavan sitä, että lompakkoa ei tarvitse kuljettaa mukana. Puhelin on kuitenkin lähes jokaisen käden ulottuvilla. Mobiilimaksuilla ei myöskään ole samanlaista lähimaksurajaa kuin fyysisellä kortilla maksettaessa. Puhelimella tai muilla älylaitteilla voi siis hoitaa kaupassa tai maksupäätteillä suuremmatkin ostokset", Penttinen huomauttaa.





Aiemmin tänä vuonna Finanssiala ry tiedotti mobiilimaksamisen ohittaneen ensimmäisen kerran käteisellä maksamisen päivittäistavarakaupassa.