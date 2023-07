HONOR 90 Lite nyt myynnissä Suomessa - aluksi 100 euron alennuksessa

julkisti juuri Euroopan markkinoille HONOR 90- ja HONOR 90 Lite -puhelinmallit . Näistä ensimmäinen tulee saataville 17. heinäkuuta alkaen, mutta Lite-malli on saatavilla jo nyt.HONOR 90 Liten suositushinta on 299 euroa 8+256 gigatavun mallin osalta, mutta aluksi laitetta myydään selvästi alennetulla hinnalla.Useat jälleenmyyjät, kuten Verkkokauppa.com, Veikon Kone, Elisa ja DNA, myyvät laitetta 199 eurolla eli siis 100 euron alennuksella.

Kyseessä on merkittävä ale, joka kasvattaa laitteen houkuttelevuutta. Kilpailevia vaihtoehtoja tässä hintaluokassa ovat esimerkiksi 179 euron Samsung Galaxy A23 ja 249-299 euron OnePlus Nord CE 3 Lite HONOR 90 Lite on 179 gramman laite, jossa on muun muassa 6,7-tuumainen LTPS LCD Full HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 6020 5G -piiri, 100 megapikselin pääkamera (f/1.9), 4500 mAh akku ja Android 13 -versioon perustuva MagicOS 7.1 -käyttöjärjestelmä.