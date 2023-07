HONORin uusi taittuvanäyttöinen painaa tavallisen puhelimen verran

toi kesäkuun alussa Suomessa myyntiin taittuvanäyttöisen HONOR Magic VS -mallin , mutta jo nyt seuraavaa versiota pusketaan markkinoille. Yhtiö julkisti nyt Kiinassa Magic V2 -mallin, mutta aikanaan se mahdollisesti tulee myös muualla saataville.Magic V2 eroaa muista taittuvista laitteista ohuen ja kevyen rungon myötä.Laiteen paksuus suljettuna on 9.9 millimetriä tekonahkapintaisen version osalta (lasiversion paksuus on 10.1 millimetriä). Esimerkiksi Samsungin Galaxy Z Fold 4:n paksuus suljettuna on 14.2 millimetriä.Myös paino on suhteellisen pieni. Magic V2:n painon kerrotaan olevan 231 grammaa tekonahkaisen kohdalla (lasiversio 237 grammaa). Esimerkiksi Apple iPhone 14 Pro Max painaa 240 grammaa ja Galaxy S23 Ultra painaa 233 gramman verran.

Laitteen sisälle on saatu ohuesta ja kevyestä rakenteesta huolimatta mahtumaan 5000 mAh akku, joka tukee 66 watin latausta. Lisäksi laitteessa on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri.Päänäyttö on kooltaan 7,92 tuumaa ja kansinäyttö on 6,43-tuumainen. Molemmat perustuvat OLED-tekniikkaan ja käyttävät 120 hertsin virkistystaajuutta.Takana on 50 megapikselin pääkamera (f/1.9), 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0) ja 20 megapikselin telekamera (f/2.4). Lisäksi tarjolla on kaksi 16 megapikselin etukameraa (f/2.2).Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13, jonka päällä on HONORin oma MagicOS 7.2.