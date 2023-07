Kiertoteitse hankittu Threads ei enää välttämättä toimi EU-alueella

Hmm, onkohan #Threads alkanut rajoittamaan maantieteellisesti APIaan Euroopassa.



Eilisillasta lähtien fiidi on näkynyt oikein, mutta reaktiolista ja oma profiili heittävät virhettä. Asensin varalta uusimman, toissapäiväisen clientinkin, mutta sama homma. -- Petteri Pyyny (@pyyny) July 14, 2023

Jokin meni pieleen

Twitterin kilpailijaksi luotu Metan Threads -palvelu ei välttämättä enää toimi EU-alueella.Virallisesti tämä sosiaalisen median palvelu ei ole ollenkaan saatavilla EU-alueella erilaisista sääntelyistä johtuen, mutta sovelluksen kuitenkin saa hankittua Android-puhelimeen melko helposti , ja tähän asti palvelun käyttö esimerkiksi Suomessa on onnistunut ongelmitta.Nyt palvelun toimintaan on tullut muutos ja useat käyttäjät ovat Twitterissä kertoneet palveluun ilmestyneistä virheistä.Itsellä sovelluksen aikajana toimii yhä normaalisti, mutta esimerkiksi muiden käyttäjien julkaisuihin jättämiä kommentteja tai profiilisivun julkaisuja ei enää pysty näkemään. Sovellus ilmoittaa, että "jokin meni pieleen".

Meta on vahvistanut esimerkiksi TechCrunchille , että Metan tiimi on tehnyt lisätoimenpiteitä, joilla estetään EU:n alueella asuvia ihmisiä pääsemästä palveluun tällä hetkellä. Tästä syystä palvelussa esiintyy virheitä.Osa käyttäjistä on kertonut, että palveluun ei ole asiaa edes VPN:n avulla, joten Threadsin käyttö saattaa olla ohitse tältä erää. Meta ei ole toistaiseksi paljastanut, milloin Threads on mahdollisesti tulossa virallisesti saataville Euroopassa.