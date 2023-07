Pokémonia voi nyt pelata myös nukkumisen aikana

The Pokémon Company esitteli jo vuonna 2019 -peliä, mutta sen julkaisu on venynyt melkoisesti. Nyt peli on kuitenkin viimeinkin ladattavissa Androidille ja iOS:lle Pokémon Sleepin ideana on tehdä nukkumisesta viihdettä, ja Pokémon-faneille hauskempaa.Pelin pelaaminen on helppoa. Peli asennetaan puhelimeen ja nukkumaan mentäessä puhelin asetetaan tyynyn vierelle. Peli seuraa käyttäjän unta ja antaa nukkumisen perusteella pisteitä. Peli unen laatua ja esimerkiksi nauhoittaa mikrofonin avulla ääniä.Peli sijoittuu pienelle saarelle, jossa pelaaja tutkii Pokémonien nukkumista. Työskentely tapahtuu yhdessä Snorlaxin ja Pokémon-unityylejä tutkivan professorin Nerolin kanssa.Mitä pidempään käyttäjä nukkuu, sitä korkeamman pistemäärän peli antaa aamulla ja sitä enemmän Pokémoneja ilmestyy Snorlaxin ympärillä.

Nukutut yöt luokitellaan yhdeksi kolmesta unetyylistä ja aamulla Pokémonit, jotka nukkuvat samalla tavalla kuin pelaaja, kokoontuvat Snorlaxin ympärille.Pistemäärään vaikuttaa myös Snorlaxin vahvuus. Päivisin pelaajalle on tarjolla pieniä tehtäviä, joilla vahvuutta saa lisättyä.Jokaisella Pokémonilla on useita nukkumistapoja, ja pelin ideana löytää erilaisia Pokémoneja.Pokémon Sleep on ilmainen, mutta sisältää sisäisiä ostoja, joilla saa tehostettua Pokémonien löytämistä.Lisäksi käyttäjät voivat hankkia Pokémon GO Plus + -lisälaitteen, jolla unta saa seurattua, mikäli puhelinta ei halua käyttää. Samainen laite toimii myös Pokémon Go -pelissä Pokémon GO Plus + maksaa Suomessa 69,90 euroa ja se tulee saataville 21.7. alkaen.