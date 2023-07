Näin asennat S-etukortin kännykkään - sen jälkeen puhelin vain lukijan kylkeen ja bonukset tulevat talteen

Näin otat digitaalisen S-etukortin käyttöön

ei

ei ole hirvittävästi pitänyt meteliä aiheesta, mutta jo keväällä vihreäsaapui vihdoin saataville myös digitaalisesti. Toiminto on saatavilla toistaiseksi vain Android-kännyköille, jotka tukevat lähimaksua.on toteutettu varsin fiksusti, eli se ei pakota mitenkään siihen, että maksaminen pitäisi myös tehdä S-pankin tililtä. Maksamisen voi hoitaa joko puhelimeen asennetulta toisen pankin kortilta, fyysisellä pankkikortilla - tai vaikka käteisellä. Näppärimmin mielestämme maksu hoituu siten, että myös maksaminen tehdään puhelimen lähimaksuominaisuudella, riippumatta mitä pankkia käytätkin.Aivan ensin puhelimeen pitää asentaa S-mobiili -sovellus . S-pankin verkkopankkitunnuksiatarvita.

1. Siirry sovelluksessa oikeaan paikkaan

2. Hyväksy ehdot

3. Tarkistetaan puhelimesi asetukset

Näin käytät digitaalista S-etukorttia

Maksupäätteellä, kun maksupääte kysyy bonuskorttia, avaa puhelimesi lukitus ja avaa S-mobiili sovellus. Vie puhelin maksupäätteelle. Kun bonuskortti on tunnistettu, tulee siitä ilmoitus sekä puhelimen ruudulle että maksupäätteeseen. Sovellus ehdottaa tämän jälkeen siirtymistä Google Walletiin ostosten maksamiseksi puhelimeen yhdistetyllä kortilla. Voit joko noudattaa tätä ohjetta tai pistää puhelimen taskuun ja maksaa perinteisemmällä tavalla, kuten fyysisellä kortilla tai käteisellä.

Napauta sovelluksen oikeasta alareunasta löytyvää kohtaaNyt, näkyvissä olevassa valikossa komeilee kohta. Napauta sitä.Naputtele eteenpäin hyväksymällä digitaalisen S-etukortin ehdot.Ehdot kannattaa tietysti lukea läpi ennen niiden hyväksymistä.Lähes valmista.Lopuksi S-mobiili vielä tarkistaa, että puhelimesi asetukset ja ominaisuudet ovat kunnossa ja ehdottaa niihin muutoksia, jos jokin on vinossa.Ainoa käyttöönoton estävä seikka saattaa olla se, että NFC eli lähimaksutoiminto on puhelimesi asetuksista kytketty pois päältä. Tietyissä, Suomessa kohtuullisen harvinaisissa, Android-puhelimissa lähimaksuominaisuutta ei ole lainkaan. Jos puhelin ei tue lainkaan lähimaksuja, asialle ei yksinkertaisesti voi yhtään mitään - muuta kuin ostaa uuden puhelimen.Mutta mikäli asetukset ovat kunnossa, kaikki on valmista!Huom!, vaan nimenomaan annetan sen olla ilman tuota tilaa. Siksi bonuksien keräämisen yhteydessä avataan S-mobiili -sovellus, kun puhelin viedään maksupäätteelle. Avoinna oleva sovellus ohittaa puhelimeen asetetun oletusmaksutavan.Joissain puhelimissa oletusmaksutapaa ei pysty ohittamaan, kuten kommenteissa ja sosiaalisessa mediassa on mainittu - tällöin digitaalista S-etukorttia ei valitettavasti voi ottaa käyttöön lainkaan.Omissa testeissämme toiminto on toiminut mainiosti jo huhtikuusta 2023 lähtien ja se on pelastanut S-bonukset useamman kerran, kun lompakko on unohtunut kotiin. Alkuaikoina kortin lukeminen maksupäätteellä ei toiminut aina ensimmäisellä kerralla, vaan puhelinta piti käyttää maksupäätteen lukijalla pari, kolmekin kertaa ennen kuin bonuskortti luettiin onnistuneesti. Sittemmin ongelmia ei ole osunut omalle kohdallemme.S-ryhmä ei ole tiedottanut milloin digitaalinen S-etukortti on tulossa iPhonelle, eli toistaiseksi se on saatavilla ainoastaan Androidille.