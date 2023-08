Tällaisia uudistuksia Samsungin One UI 6.0 -käyttöliittymä tuo

on julkaissut beetaversion One UI 6.0 -käyttöliittymästä, joka perustuu Android 14 -käyttöjärjestelmään Beetaversio on julkaistu Galaxy S23 -sarjalle . Ohjelma on saatavilla Yhdysvalloissa, Saksassa ja Etelä-Koreassa tästä päivästä alkaen eli toistaiseksi esimerkiksi Suomessa uutta käyttöliittymää ei pysty asentamaan.Samsungin mukaan One UI 6 mahdollistaa käyttäjäystävällisemmän käyttökokemuksen ja tuo paketin parannuksia Samsung-sovelluksiin ja -ominaisuuksiin, mukaan lukien virtaviivaisemman muotoilun ja laajemmat personointimahdollisuudet.

Suurin muutos One UI 6:ssa on uudistunut pikapaneeli ja ilmoituspaneeli.Samsungin mukaan uudistunut pikapaneeli helpottaa eniten käytettyjen toimintojen hyödyntämistä. Uudessa pikapaneelissa Wifi- ja Bluetooth-painikkeet ovat suuret ja ne ovat erillään muista painikkeista. Lisäksi näytön kirkkauden säätäminen on aiempaa helpompaa, sillä säätöpalkki on oletuksena käytettävissä kompaktissa pikapaneelissa.Pikapaneeliin liittyen tarjolla on myös uusi toiminto, jonka avulla pikapaneelin saa avattua yhdellä pyyhkäisyllä, kun käyttäjä pyyhkäisee näytön oikeasta yläkulmasta alaspäin.Lisäksi on myös uusi pikakäyttövaihtoehto koko pikapaneeliin, joka tarjoaa nopeamman pääsyn asetuksiin yhdellä pyyhkäisyllä alaspäin näytön oikeassa yläkulmassa.Luvassa on myös muita uudistuksia.Ilmoituspaneelissa näkyvä mediatoistin on saanut uuden ulkonäön. Toistosta kertova jana sijaitsee nyt median hallintaan tarkoitettujen painikkeiden yläpuolella, kun aiemmin se on ollut niiden alapuolella.One UI 6 tuo mukanaan päivitetyt animaatiot, uuden fontin, joka on käytössä oletuksena, ja uudistetut emojit Samsungin näppäimistöön.Kamerasovelluksessa kuvan tarkkuuden voi nyt helpommin valita uuden painikkeen ansiosta. Mukana on myös uusi mukautettu kamerawidget kotinäytölle, jonka avulla käyttäjät voivat valita etukäteen kameratilan ja tallennuspaikan tietyille kuville.Lukitusnäytön näkymän voi One UI 6:ssa asettaa vaihtumaan, kun käyttöön ottaa tietyn tilan tai rutiinin. Esimerkiksi Uni-tilassa lukitusnäytölle voi asettaa rauhoittavan kuvan metsästä, Samsung kertoo.One UI 6 tuo mukanaan myös Android 14 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksia . Esimerkiksi taaksepäin osoittava nuoli elenavigoinnissa on käytössä One UI 6:ssa.Google julkaisee Android 14 -käyttöjärjestelmän todennäköisesti muutamien viikkojen kuluessa, jonka jälkeen eri valmistajat aloittavat vakaan päivityksen tuomisen laitteilleen . Viime vuonna Samsung teki hyvää jälkeä Android 13 -päivityksen suhteen, sillä monet laitteet saivat päivityksen nopeasti.Saman voidaan olettaa tapahtuvan myös One UI 6- ja Android 14-päivityksen osalta eli useimmille Samsungin laitteille vakaa päivitys on luvassa ennen vuoden vaihtumista.