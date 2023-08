Uusi iPhone-sarja julkaistaan parin viikon kuluttua

on tänään virallisesti vahvistanut järjestävänsä julkaisutilaisuuden 12. syyskuuta klo 20.00 alkaen Suomen aikaa.Tilaisuudessa esitellään uudet iPhonet eli iPhone 15 -sarja.Sarja oletettavasti koostuu jälleen neljästä mallista, jotka ovat iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Viimeisimmän nimen on myös huhuttu olevan iPhone 15 Ultra.Kaikkien mallien huhutaan saavan iPhone 14 Pro -puhelimissa nähty Dynamic Island . iPhone 15 ja iPhone 15 Plus saavat myös A16 Bionic-piirin ja 48 megapikselin pääkameran.Parempiin malleihin on luvassa 3 nanometrin A17 Bionic -piiri. Hiljennyskytkin nähtävästi korvataan uudella toimintopainikkeella ja rakenteena laitteissa käytetään titaania. iPhone 15 Pro Max (tai iPhone 15 Ultra) saa periskooppikameran.Kaikkiin malleihin on myös luvassa EU:n USB-C -pakon myötä USB-C -liitäntä. Se korvaa Lightning-portin.

Puhelimien lisäksi Applen odotetaan julkaisevan Watch Series 9 -kellot ja Watch Ultra 2 -kellon.