Asus tulee jatkossakin tarjoamaan pienikokoista Zenfone-puhelinta

Viikonloppuna uutisoimme , ettälakkauttaa Zenfone-sarjansa eli Puhelinvertailun arvostelussa hyvin menestynyt Zenfone 10 -puhelinmalli jäisi viimeiseksi. Nyt valmistaja on kuitenkin antanut lausunnon ja katkaissut huhuilta siivet.Asus kommentoi nettisivuillaan huhuja, joiden mukaan Zenfone 10 olisi viimeinen puhelin Zenfone-sarjassa.Asuksen mukaan tämä ei pidä paikkaansa ja tulevaisuudessakin nähdään Zenfone-puhelimia. Samalla Asus kertoo, että myös pelipuhelimien ROG Phone -sarja saa jatkoa.Yhtiö kertoo, että se on vahvasti sitoutunut älypuhelinliiketoimintaan sekä asiakkaisiinsa. Lyhyen tiedotteen loppuun Asus mainitsee, että vuoden 2024 aikana on luvassa uutuuksia.

Asuksen Zenfone 10 on tämän hetken markkinoiden paras pieni älypuhelin . Hyvin kompaktiin pakkaukseen on pakattu muun muassa 5,9-tuumainen näyttö, 4300 mAh akku, Snapdragon 8 gen 2 -piiri, kaksi takakameraa ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Laite on myös IP68-luokituksella varustettu.Myös edeltäjä, Zenfone 9 on kompakti laite. Asuksen lausunnon myötä voidaan siis olettaa, että jatkossakin valmistajalta nähdään kompaktia Android-älypuhelinta.