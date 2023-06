Arvostelussa Asus Zenfone 10 - Huikea pikkuinen puhelin, joka tarjoaa jäätävää suorituskykyä ja loistavan akkukeston

Asus Zenfone 10 arvostelu

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Kännykkämaailman pieni suuri peluri on taiwanilainen Asus. Yhtiö on hakenut omaa paikkaansa raadollisesti kilpaillulta kännykkämarkkinalta vuosien ajan - ja tuntuu vihdoin löytäneen oman kolonsa. Asuksen kännykkämalliston muodostaa nykyisin pelaajille tarkoitettu ROG Phone sekä pieni huippupuhelin Zenfone. Näistä etenkin Zenfone on ihastuttanut, tarjoamalla selkeästi jotain erilaista kuin kuin se, mitä kännykkämarkkina on tarjonnut jo vuosien ajan. Joten olikin mielenkiintoista päästä testaamaan Zenfone-sarjan uusin tulokas. Eli saimme jo reilusti ennen virallista julkaisua testiimme Asuksen uusimman mallin, Asus Zenfone 10:n. Otimme pienen, 799 euroa maksavan uutuuden käyttöpuhelimeksi parin viikon ajaksi ja testasimme sitä arjessa hyvinkin monipuolisesti, jotta oikean elämän kokemukset saataisiin puristettua mahdollisimman hyvin esiin uutuudesta. Muotoilu ja ulkonäkö Muotoilun osalta Asus on pelannut tällä kertaa äärimmäisen varman päälle, sillä Zenfone 10 muotoilu on lähes identtinen edeltäjään, arvostelussamme mainiosti menestyneeseen Zenfone 9:ään verrattuna. Etupuolella on lähes koko pinta-alan peittävä 5,9 tuumainen näyttö. Näytön kehykset eivät ole aivan markkinoiden ohuimmat, mutta varsin ohuet ne silti ovat - kuvissa kehysten koko näyttää isommalta, johtuen puhelimen pienestä koosta.

Takaa paljastuu kahdella erillisellä kamerakohoumalla varustettu tausta. Vuosi sitten Zenfone 9 käytti samaa muotoilua ja silloin muotoilu oli ilahduttavan uusi ja erilainen - mutta sittemmin vastaavaa tyyliä on kopioitu lukuisiin muiden valmistajien kännyköihin, joten mitenkään erityisen erottuva muotokieli ei enää vuonna 2023 ole. Pintamateriaali on hauskaa, hieman karheaa ja varsin hyvin pitävää materiaalia - ilahduttava ero lasisiin, liukkaisiin saippuakoteloihin, joita suurin osa nykyajan puhelimista on. Värivaihtoehtoja Zenfone 10 tarjoaa viisi erilaista: musta (midnight black), sininen (starry blue), vihreä (aurora green), punainen (eclipse red) sekä valkoinen (comet white). Näistä testiimme saapui kuvissa näkyvä sininen versio.

Puhelimen oikealta kyljeltä löytyvät sekä äänenvoimakkuuden keinusäädin että lukitus-/virtanapin ja sormenjälkilukijan yhdistävä Asuksen erikoinen smart-painike. Sormenjälkilukijan ja lukituspainikkeen yhdistelmä on itse asiassa hyvinkin fiksusti toteutettu, sillä painikkeeseen voidaan ohjelmoida useita eri tyyppisiä pikatoimintoja. Näistä tarkemmin Asuksen Androidia käsittelevässä osuudessa myöhemmin.

Alareunasta löytyy puolestaan SIM-kortin kelkka sekä USB-C -liitin. Vasen kylki on jätetty täysin paljaaksi, eli sieltä ei mitään toiminnallisuutta löydy.

Yläreunasta löytyy puolestaan monia ilahduttava 3,5mm kuulokeliitäntä. Kuulokeliitäntä tukee luonnollisesti myös mikrofoneja, eli myös erilaiset headset-ratkaisut toimivat nekin suoraan 3,5mm kuulokeliitännän kautta.

Tärkein havainto Zenfone 10 osalta on ehdottomasti sen koko. Vaikka luvut paperilla eivät annakaan täysin oikeutta puhelimen koolle, Zenfone 10 on pieni. Todella pieni. Ei liian pieni, mutta omaan makuuni lähes täydellisen kompakti. Toinen havainto on tietysti puhelimen laatuvaikutelma, joka on erinomainen. Mikään kohta ei nitise eikä natise ja pienestä fyysisestä koosta huolimatta puhelimesta tulee välittömästi olo, että se kestää käytössä todella hyvin. Karhea ja mukavan pitävä taustamateriaali tietysti lisää tunnetta, kun puhelin ei meinaa jatkuvasti lipsahtaa kädestä. Zenfone 10:stä löytyy myös IP68 -sertifikaatti, eli puhelimelle luvataan pölyn ja kosteuden kestävyys IP-standardien mukaisesti. Asus Zenfone 10 tekniset tiedot Mitat:

146,5 x 68,1 x 9,4 mm

Paino:

172 grammaa

Näyttö:

5,92 tuumaa; 1080 x 2400; AMOLED;

144 Hz (vain pelitilassa, muuten 120 Hz)

144 Hz Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Muisti:

8GB / 16GB RAM;

128GB / 256GB / 512GB tallennustilaa

128GB / 256GB / 512GB tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (gimbal) ;

13 megapikselin ultralaajakulmakamera

; 13 megapikselin ultralaajakulmakamera Etukamera:

32 megapikseliä

Akku:

4300 mAh

Lataus:

30 watin USB-PD -pikalataus;

15 watin langaton lataus

15 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 13

Muuta:

5G; IP68 (selitys) ;

Corning Gorilla Glass Victus

; Corning Gorilla Glass Victus Liitännät:

USB-C; 3,5mm kuulokeliitäntä;

dual-SIM

dual-SIM Hinta:

8/128GB: 799 euroa

8/256GB: 849 euroa

16/512GB: 949 euroa Näyttö Näytön osalta Zenfone 10 parantaa edeltäjäänsä nähden, mutta ei kuitenkaan lähde kisaamaan kalleimpien superpuhelinten speksien kanssa. Resoluutio on pidetty 2400 x 1080 eli FHD+ -tasossa, joka on hyvinkin tavanomainen ylemmän keskiluokan puhelimissa. Resoluutio on tietysti aavistuksen verran useimpia kilpailijoita kovempi neliötuumaa kohden, johtuen puhelimen pienestä 5,9” näytöstä johtuen. Eli tarjolla enemmän pikseleitä neliötä kohden kuin muissa FHD+ -tarkkuuden puhelimissa.

Näytön virkistystaajuutta on kasvatettu ja valikoiduissa peleissä Zenfone 10 pystyy 144 Hz virkistystaajuuteen. Muiden toimintojen osalta virkistystaajuuden voi valita 60 Hz, 90 Hz ja 120 Hz väliltä, eli “tavallisten” sovellusten kanssa 144 Hz virkistystaajuutta ei voi ottaa käyttöön.

Luonnollisesti näytön voi myös asettaa vaihtamaan virkistystaajuutta oma-alotteisesti, sovelluksen ja tilanteen mukaan. Todellista LPTO-tekniikan näyttöä ei ole kuitenkaan tarjolla, eli näyttö ei osaa vaihdella 1 Hz ja 120 Hz välillä dynaamisesti, kuten kalleimmat kilpailijansa. LPTO-tekniikan käytöllä saavutettaisiin pientä virransäästön mahdollisuutta, joten Asuksella olisi tässä suhteessa vielä mahdollisuus parantaa.

Värimaailma näytössä on ilahduttavan hyvä, jopa oletuksena käytössä olevalla väriprofiililla. Lisäksi väriprofiilin vaihtoon löytyy hyviä ja helppokäyttöisiä työkaluja, jolloin vaikkapa kiinalaisista kännykkämalleista Asukseen hyppääville voi väritasapainon säätää enemmän dynaamisuutta korostavaksi. Zenfone 10 saapui arvosteluumme sopivasti kirkkaan alkukesän aikana, joten pääsimme myös testaamaan käytännön elämässä sitä, miten näytön kirkkaus pärjää suorassa suomalaisen kesän auringonpaisteessa. Ja tällä saralla Asus onkin selkeästi parantanut sitten viime näkemän: Zenfone 10 näyttö oli ilahduttavan kirkas ja luettavissa myös suorassa auringonpaisteessa. Yhtiö itse kertoo automaattisilla asetuksilla näytön kirkkauden venyvän jopa 1100 nitin kirkkauteen. Manuaalisella kirkkaudensäädöllä noihin lukemiin ei aivan päästä, mutta niilläkin näyttö oli omaan silmääni tarpeeksi kirkas, myös kesäauringossa. Aivan parhaiden lippulaivapuhelinten tasoon näytön kirkkaus ei kuitenkaan yllä. Valitettavasti manuaalisessa kirkkaudensäädössä oli jotain kevyttä ohjelmallista ongelmaa, sillä näytön kirkkaus ei pysynyt aivan koko aikaa lukittuna edes manuaalisessa tilassa, vaan se pumppasi kevyesti ulkona käytettäessä valaistuksen mukaan. Pidän testijakson aikana näytön aina täydellä kirkkaudella, manuaalisesti lukittuna, joten ongelman huomasi helposti. Näyttöä suojaa Corningin Gorilla Glass Victus eli “toiseksi paras” näytön suojamateriaali, mitä tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla. Suorituskyky Asus on onnistunut nyt jo kahden vuoden ajan tekemään taikatempun, jonka ei pitäisi olla mitenkään mahdollinen. Yhtiö onnistui jo viime vuonna taikomaan pikkuruisesta Zenfone 9 -mallistaan yhden markkinoiden tehokkaimmista älypuhelimista. Ja sama taikatemppu on onnistuttu toistamaan tälläkin kertaa. Zenfone 10 on hurjan tehokas.

Puhelimen tehoista vastaa Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri. Mukaan on leivottu mallista riippuen joko 8 tai 16 gigatavua käyttömuistia (RAM) ja käyttömuisti käyttää uusinta LPDDR5X -teknologiaa, joten käyttömuistin nopeuskin on huipputasoa. Tallennustilaa on tarjolla mallista riippuen joko 128, 256 tai 512 gigatavua. Testissämme olleessa yksilössä käyttömuistia oli 16 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Tallennustilaa ei voi laajentaa, sillä Zenfone 10 ei tue muistikortteja.

Antutu -testeissä puhelimeen tungettu suorituskyky näkyykin hämmentävän hyvin, sillä Zenfone 10 jättää testituloksissa jälkeensä mm. Xiaomi 13 -sarjan ja Samsung Galaxy S23 -sarjan mallit. Se on itse asiassa Antutu-testin tämän hetkisten tulosten (vertailukohtana toukokuun 2023 tulokset) pohjalta maailman tehokkain kännykkä. Tulokset ovat kuitenkin vielä vaikuttavammat siinä mielessä, että ne eivät tunnu laskevan juurikaan edes testejä toistettaessa - eli myös puhelimen jäähdytys on saatu onnistumaan mainiosti, huolimatta puhelimen pienestä koosta. Yllä olevassa kuvaparissa ovat rinnakkain AnTuTun antama paras ja heikoin testi. Ajoimme viisi testiä putkeen puhelimella, joista kuvakaappaukset on otettu. Käytännön elämässä Zenfone 10 olikin ilahduttavan sulava ja nopea. Edes raskaimpien sovellusten tai pelien osalta emme havainneet minkäänlaista nykimistä tai hidastelua. Asuksen Android Asuksen oma Android eli ZenUI on ilahduttavan lähellä “puhdasta” Android-kokemusta. Käytännössä vanhemmista OnePlussan malleista, Sonyn puhelimista ja Googlen Pixel -mallistosta Asukseen hyppääminen on erittäin helppo kokemus, koska asiat ovat tuttuja ja turvallisia. Zenfone 10 toimitetaan luonnollisesti uusimmalla Android 13 -käyttöjärjestelmällä. Puhtaan Androidin päälle Asus on leiponut mukaan kourallisen omia parannuksiaan, mutta varsin maltillisesti. Pääosin kaikki puhelimesta löytyvä Asuksen oma virittely on oikeaa lisäarvoa antavaa - ja fiksua.

Yksi tärkeimmistä parannuksista on Asuksen oma Game Genie -pelitila. Kyseinen pelitila on aavistuksen verran karsittu verrattuna Asuksen “oikeisiin” pelipuhelimiin eli ROG Phone -mallistoon nähden. Kevyesti karsittunakin Game Genie on mukavan monipuolinen ja selkeä käytettävyydeltään. Sen kautta voidaan säätää puhelimen suorituskykyyn vaikuttavia toimintoja sekä tehdä mm. kuva- ja videokaappauksiin liittyviä toimenpiteitä.

Ehdottomasti mielenkiintoisin räätälöinti koskee Asuksen “älykästä” sormenjälkilukijaa. Yhtiö on lisännyt uusia tapoja sormenjälkilukijan käytölle. Nyt käyttäjä voi räätälöidä sen, mitä puhelimessa tapahtuu kun sormenjälkilukijaa painaa pitkään pohjassa, kun sormea liu’uttaa sen pinnalla ylöspäin tai alaspäin, jne. Osalle toiminnoista voi asettaa täysin vapaasti sen, mitä niistä pitäisi tapahtua - osalle toiminnoista taas valikoima on hieman rajallisempi. Itse käytin ylös-/alaspäin liu’utusta verkkoselaimen näkymässä näkymän ylä- tai alareunaan hyppäävänä pikanäppäimenä. Pitkään painiketta pohjaan pitäessä valitsin puolestaan puhelimen nappaamaan ruutukaappauksen. Kun painikkeen eleitä oppii käyttämään ja räätälöimään omaan makuunsa, ne ovat yllättävänkin näppäriä. Ja ennen kaikkea mitään “tästä aukeaa aina (turha) Google Assistant” -tyylistä pakotusta ei ollut leivottu mukaan. Mainittakoon myös pieneen puhelimeen mukaan leivottu yhden käden tila. Sen käyttö on mukavan helppoa, mutta sen toteutus on hieman erikoinen, sillä käytännössä näyttö halkaistaan keskeltä kahtia ja käytössä oleva sovellus näkyy vain puhelimen näytön alapuoliskossa. Etenkin pelien kanssa toteutus on toimimaton, kun kuvasuhde muuttuu vääräksi. Toisaalta... Puhelin on sen verran pieni, että sitä pystyy käyttämään kohtuullisen hyvin yhdellä kädellä myös normaalissa näyttötilassa, jopa tällaisena pienikätisenä kaverina - isompikätiseltä käyttäjältä homma luonnistuisi varmasti täydellisesti. Asus Zenfone 10 toimitetaan luonnollisesti uusimmalla Android 13 -päivityksellä varustettuna. Mutta päivitystuki on Zenfonen suurin kompastuskivi: Zenfone 10 luvataan ainoastaan kaksi suurta Android -päivitystä eli puhelin tulee saamaan vielä Android 14 ja Android 15 -päivitykset. Tietoturvapäivityksiä luvataan neljäksi vuodeksi, eli kesään 2027 saakka. Lyhyt päivityslupaus on puhelimen häpeätahra ja varsin erikoinen ratkaisu Asukselta. Etenkin, kun yhtiön valikoimassa on käytännössä vain kaksi puhelinmallistoa, jolloin ylläpidettävää mallistoa on kohtuullisen vähän. Laihana lohtuna Asus on toki yksi modaajaystävällisimmistä Android-valmistajista, eli on lähes varmaa, että Zenfone 10 saa tulevaisuudessa epävirallisia Android 16, Android 17, jne päivityksiä vaikkapa LineageOS:n muodossa. Kamerat Takakameroissa Asus Zenfone 10 kärsii pienestä koostaan, sillä yhtiö ei ole valmis uhraamaan vaikkapa akun kokoa sille, että puhelimeen saataisiin mukaan myös telekamera (eli tuttavallisemmin “zoomikamera”). Eli puhelimesta löytyy takaa pääkamera ja ultralaajakulmakamera. Näistä pääkamera tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta, Sonyn sensoria käyttäen. Ultralaajakulmakamera puolestaan tyytyy 13 megapikselin tarkkuuteen - ja edeltäjäänsä verrattuna siitä on karsittu jostain käsittämättömästä syystä johtuen pois automaattinen tarkennus.

Mielenkiintoisin ja erikoisin ratkaisu Zenfonessa on kuitenkin sen tarjoama kameraelementin ympärillä oleva kuuteen suuntaan liikkuva gimbal, joka tasapainottaa fyysisesti kameran heilumista perinteistä optista kuvanvakainta (OIS) merkittävästi enemmän. Gimbal on siis eräänlainen moneen suuntaan joustava optinen kuvanvakain, joka auttaa pitkillä valotusajoilla otettuja kuvia pysymään tasaisena - ja tekee videokuvauksesta hämmentävän vakaata. Koko kameraelementti on leivottu gimbalin sisään, eli kamera “joustaa” heilumisen mukaan. Jopa 3 asteen heiluminen suuntaan tai toiseen saadaan poistettua ratkaisun avulla. Kameroiden laatua on tietysti koetettu parantaa myös erilaisilla tekoälyä käyttävillä ratkaisuilla, jotka parantavat mm. ihmisten, maisemien ja hämärien otosten laatua. Lisäksi tekoälyn ja 50 megapikselin pääkameran yhdistelmällä saadaan napattua myös 2x zoomattuja kuvia, joiden kuvanlaatu vastaa käytännössä 2x telekameran laatua - tosin tehopikseleistä karsien, mutta paremmalla laadulla kuin pelkällä manuaalisella kuvan rajaamisella. Mutta se varsinainen kameroiden laatu...? Mielestäni pääkameran laatu on erittäin hyvää, paikoin jopa erinomaista. Aivan Samsung Galaxy S23 Ultran, Sonyn Xperia 1 -sarjan tai kalleimpien uusien iPhonejen tasolle ei kuitenkaan päästä - mutta alle 800 euroa maksavaksi kännykäksi pääkameran laatu on todella hyvää, päihittäen lähes kaikki keskihintaiset kännykät. Ultralaajakulmakameran osalta samaan ei valitettavasti päästä. Ensinnäkin automaattinen tarkennus on jostain syystä päätetty jättää pois laajakulmakamerasta. Toisekseen ultralaajakulmakameran laatu alkaa valitettavasti tippumaan merkittävästi, kun valaistusolosuhteet heikkenevät. Päivänvalossa ultralaajakulmakameran laatu on vielä hyvää, mutta pimeämmässä otetuissa kuvissa kohina alkaa sotkemaan kuvia ikävästi. Selfie-kameran osalta on Asus on saanut ohjelmallisesti tehtyä mielestäni merkittäviä parannuksia aiempaan nähden. Myös selfie-kameran sensori on parantunut ja tarkkuutta on tarjolla nyt 32 megapikselin verran. Niissäkin valaistusolosuhteiden heikkeneminen iskee ikävän nopeasti kuvien laatuun, mutta päivänvalossa selfieiden luonnollisuus on jopa erinomaisella tasolla. Valitettavasti myös selfie-kamerasta on poistettu automaattinen tarkennus, joka vaikuttaa varsin järjettömältä muutokselta - ja osaltaan heikentää muutoin mainion etukameran käytettävyyttä. Erinomaista vakautusta ja varsin hyvää pääkameraa etsivälle Asus Zenfone 10 on nappiostos. Mutta yleisesti markkinoiden parasta kamerakännykkää etsivälle Asus Zenfone 10 ei ole oikea valinta, johtuen tingitystä ultralaajakulmakamerasta sekä puuttuvasta telekamerasta. Kameroihin Zenfone 10 ei kuitenkaan kaadu - mutta niiden osalta Asuksella olisi eniten parannettavaa tulevissa Zenfone-malleissa. Videokuvaus Videokuvauksessa Asus Zenfone 10 loistaa, nimenomaan gimbalinsa ansiosta. Tasaisella ja vakaalla alustalla kuvatessa puhelin on mukiinmenevän hyvä, mutta käsivaralta, liikkeessä kuvattaessa gimbalin tarjoama fyysinen vakautus on upea. Pääkameralla käsivaralta kuvatut videot ovat järjestään niin tasaisia, että niitä ei meinaa uskoa käsivaralla kuvatuiksi lainkaan. Lisäksi otettaessa käyttöön adaptiivinen EIS gimbalin yhteyteen, osaa puhelin tehdä myös digitaalisen vakautuksen - leikaten kuvan reunoja aina juuri sopivasti ja tasoittaen lopputulosta vielä entisestäänkin. Videon laatu on pääkameralla erittäin hyvää ja kehnoissakin valaistusolosuhteissa videot ovat kauttaaltaan laadukkaita. Laajakulmakameralla puolestaan toistuvat kamerassa olevat ongelmat - eli pienehkö sensori aiheuttaa sen, että heikommassa valossa videoon tulee mukaan kohinaa ja yksityiskohdat alkavat häipymään videosta. Esimerkkikuvia Alla ensin liuta pääkameralla otettuja otoksia.

Ja alla lisäksi pari ultralaajakulmalla otettua kuvaa..

Akkukesto ja lataus Vaikka paperilla Zenfone 10 akku on varsin vaatimaton, ainoastaan 4300 mAh, on Asus onnistunut tekemään tässäkin suhteessa lähes mahdottomalta tuntuvia taikatemppuja puhelimeen. Asus Zenfone 10 akkukesto on paras, mitä olen todella, todella pitkään aikaan puhelimessa nähnyt. Hurjan paljon aktiivista, raskasta käyttöä sisältäneen testipäivänkin jälkeen akussa oli nukkumaan mentäessä virtaa noin 15% verran. Tällöin olin vuorokauden aikana käyttänyt näyttöä päällä, kirkkaimmalla manuaalisella asetuksella, yli 10 tunnin verran, pelannut Pokemon Go’ta, trackannyt urheilua ja käyttänyt karttoja sekä selainta pitkin päivää. Tavanomaisemman testipäivän jälkeen akkua oli illan tullen jäljellä noin 40% - ja silloinkin näyttö oli ollut päällä vuorokauden aikana yli 6 tunnin verran. Zenfone 10:n akkukesto on huikean hyvä. Hieman maltillisemmalla käytöllä ja näyttöä edes aavistuksen verran himmeämmälle kytkemällä uskoisin Zenfone 10:n akun riittävän 2,5 vuorokauden käyttöön helposti, kenties jopa 3 vuorokauden käyttöönkin. Saavutus on liki mahdottoman oloinen, kun ottaa huomioon puhelimen suorituskyvyn ja 4300 mAh sisäisen akun. Latauksen osalta Zenfone 10 käyttää standardia USB-PD -latausta ja tukee sitä 30 watin teholla. Eli pikalataus on tarjolla, mutta se ei enää nykymielessä ole hirvittävän pikainen: akku latautuu täysin tyhjästä täysin täyteen noin 125 minuutissa. Pisteet kuitenkin siitä, että Asus luottaa latauksessa standardeihin, eli minkä tahansa valmistajan USB PD -laturilla puhelimen lataa samalla nopeudella. Ilahduttavasti Asus on myös vihdoin päättänyt tunkea pikkuruiseen puhelimeensa mukaan myös langattoman latauksen. Langaton lataus tukee Qi -standardia ja langattomaksi latausnopeudeksi yhtiö kertoo 15 wattia. Puhelimen mukana toimitetaan Asuksen oma, USB PD -standardia tukeva 30 watin laturi. Vaihtoehdot Asus Zenfone 10 kosiskelee nimenomaan pienten huippupuhelinten ystäviä. Kyseiselle ostajaryhmälle ei juurikaan vaihtoehtoja markkinoilla enää ole, kun Applekin on lopettanut iPhone mini -sarjansa valmistamisen. Mikäli koko on nimenomaan tärkein kriteeri, vaihtoehtoja ei paljoa jää jäljelle, kuten olemme parhaat pienet puhelimet -listauksessamme todenneet jo aiemmin. Tärkein kilpailija on ehdottomasti Sonyn Xperia 5 IV. Sony tarjoaa näistä kahdesta paremmat kamerat, mutta Asus puolestaan korjaa videokuvauksen saralla itselleen pisteet upean gimbalinsa ansiosta. Tehoissa ja akkukestossa Asus vie kisan helposti itselleen. Molemmat puhelimet ovat pikkuruisia, mutta Sony on muodoltaan erikoisempi, pitkulainen malli - tässä kenties on tärkein valintakriteeri monelle näiden kahden välillä arpojalle. Täältä voit verrata Sony Xperia 5 IV ja Zenfone 10 välisiä teknisiä eroja tarkemmin. Toinen merkittävä kilpailija Zenfone 10:lle on ehdottomasti myös sen edeltäjä, Zenfone 9. Arvostelussamme Zenfone 9 sai sekin lähes täydet pisteet ja Zenfone 10 ei tuo hirvittävästi mitään oikeasti merkittävää muutosta edeltäjäänsä nähden. Toki, akkukesto on taas pykälän parempi, tehoja on taas pykälän verran enemmän - ja kameratkin ovat taas pikkuisen paremmat. Mutta mikäli Zenfone 9 saa ostettua itselleen vaikkapa 200 euroa halvemmalla kuin Zenfone 10:n, kallistuisin edeltäjän kannalle. Pienemmällä hintaerolla ostaisin puolestaan Zenfone 10:n - pidempi jäljellä oleva Android-tuki ja langaton lataus ovat mielestäni satasen arvoisia. Tarkemmin Zenfone 9 ja Zenfone 10 välisiä eroja voit tutkia täällä. Kovan haasteen heittävät tietysti myös Samsung Galaxy S23 -sarjan perusversio sekä Xiaomi 13 -malliston perusversio, jotka nekin ovat pienehköjä huippuluureja. Samsungin malli on sinänsä lähes yhtä pieni, mutta niin hassua kuin se onkin, maaginen 3mm ero leveydessä tekee Zenfonen ainakin tuntumaan selkeästi pienemmältä. Samsung tosin pyyhkii lattiaa Zenfonella kameroidensa osalta - ja maksaakin tällä hetkellä aavistuksen verran vähemmän. Yhteenveto Asus Zenfone 10 tarjoaa pientä huippupuhelinta etsivälle lähes kaiken, mitä alle 800 euron hintalapulla puhelimelta voi vaatia. Sen tärkein valtti on tietysti sen koko - se ei yritäkään voittaa puolelleen ihmisiä, jotka haluavat lähemmäs 7-tuumaisella näytöllä varustetun puhelimen. Mutta koon lisäksi Zenfone 10 tarjoaa myös markkinoiden parhaan akkukeston ja huikean suorituskyvyn. Niiden avulla se saattaa hyvinkin olla varteenotettava vaihtoehto myös sellaisille ostajille, joille koko ei ole niinkään tärkeä kriteeri. Paljon käsivaralta videoita kuvaaville Zenfonen gimbal-ratkaisu on myös todella mielenkiintoinen tapaus, vaikka kameroiden osalta Zenfone ei aivan kärkikahinoihin muuten ylläkään. Etenkin telekameran puute saattaa muodostua ongelmaksi monille potentiaalisille ostajille. Lisäksi ultralaajakulmakamera kaipaisi isompaa päivitystä, jotta se olisi 800 euron puhelimeen sopivalla tasolla. Puhelimen pahin pettymys on kuitenkin sen vaatimaton 2 suuren päivityksen Android-päivityslupaus. Tokihan monilla muillakin valmistajilla joudutaan tyytymään samaan, mutta harmittaa se silti. Mutta kokonaisuutena Zenfone 10 on ihastuttava tapaus, jota suosittelemme ehdottomasti, jos sen vahvuudet osuvat omiin tarpeisiisi. Plussat Pieni, kompakti koko

Huikean hyvä akkukesto

Todella hyvä suorituskyky

Gimbal-kamera

USB PD -lataus

Langaton lataus

3,5mm kuulokeliitäntä Miinukset Keskinkertainen ultralaajakulmakamera

Luvattu vain 2 suurta Android-päivitystä (Android 14 ja Android 15)

Ei telekameraa