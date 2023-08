Oppon kolmen kameran Find N3 Flip tulee saataville maailmanlaajuisesti pian

Suomessa suositun OnePlussan emobrändijulkisti Kiinassa uusimman simpukkaälypuhelimen,. OPPO on kuitenkin vahvistanut, että uusin malli tulee saataville laajemmin.OPPO kertoo, että Find N3 Flip tulee saataville globaaleille markkinoille "pian". Tarkemmat tiedot saatavuudesta julkaistaan myöhemmin. Laite on nyt ennakkomyynnissä Kiinassa alle 1000 euron hintalapulla.Find N3 Flip on simpukkaälypuhelin eli se taittuu pienestä laitteesta normaalin älypuhelimen kokoiseksi avattuna. Kyseessä on vastaus Samsungin uusimmalle Galaxy Z Flip5 -puhelimelle Kannen osalta Find N3 Flip eroaa selvästi muista vastaavanlaisista laitteista. Esimerkiksi Samsungin laitteessa on kaksi takakameraa, mutta OPPOn laitteessa niitä on kolme.OPPOn taittuvanäyttöisessä puhelimessa on 50 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin ultralaajakulma 114 asteen näkymällä ja 32 megapikselin telekamera. Etukameran tarkkuus on 32 megapikseliä. Kameroiden kanssa on tehty yhteistyötä Hasselbladin kanssa.

Päänäytön koko on 6,8 tuumaa ja siinä on 120 hertsin virkistystaajuus. Pitkulainen kansinäyttö on kooltaan 3,26-tuumainen.Laitteessa on myös Dimensity 9200 -järjestelmäpiiri, 12 gigatavua RAMia, 256 tai 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4300 mAh akku 44 watin langallisella latauksella.