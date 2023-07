Samsungin Galaxy Z Flip5:n ulkonäyttö on aiempaa suurempi ja hyödyllisempi

"Samsung jatkaa mobiilialan mullistamista kokoontaitettavien laitteiden avulla asettamalla standardin ja parantamalla jatkuvasti puhelinten käyttökokemusta. Yhä useammat ihmiset valitsevat taitettavat tuotteemme, koska ne tarjoavat elämyksiä, joita käyttäjät kaipaavat. Galaxy Z Flip5 ja Galaxy Z Fold5 ovat uusin todiste siitä, että olemme sitoutuneet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin innovatiivisen teknologian avulla", sanoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan maajohtaja Mika Engblom.

esitteli viidennet taittuvanäyttöiset älypuhelimet eli- ja-mallit.Uudistusta Galaxy Z Flip4- ja Galaxy Z Fold4 -malleihin verratessa on tullut esimerkiksi suorituskyvyn ja rakenteen osalta, mutta esimerkiksi kameraosastolla tarjotaan käytännössä samaa.Flip5:n merkittävin uudistus löytyy kannesta, sillä kansinäyttö on nyt suurempi ja siten aiempaa hyödyllisempi.





Flip4:ssa on 1,9-tuumainen kansinäyttö, mutta Flip5:n kohdalla se on kasvatettu 3,4 tuumaan. Kyseessä on Super AMOLED -paneeli, joka toimii 60 hertsin virkistystaajuudella ja 720 x 748 pikselin tarkkuudella.





Kansinäytöllä voi muun muassa kirjoitella viestejä

Fold5:n kanssa voi hyödyntää S Pen -kynää

Kahden puoliskon väliin ei jää rakoa

S Pen -kynällä voi tehdä vaikkapa muistiinpanoja

Isommalla näytöllä voi hyödyntää monia sovelluksia, sillä esimerkiksi viesteihin vastaaminen onnistuu avaamatta puhelinta. Myös kuvien ottaminen itsestä onnistuu näytön ja kahden takakameran avulla entistä helpommin.Päänäyttö, joka siis taittuu, on edelleen kooltaan 6,7-tuumainen ja sen virkistystaajuus vaihtelee 1-120 hertsin välillä. Dynamic AMOLED 2X -näytössä on käytössä 2640 x 1080.Suorituskyvystä vastaa sekä Flip5:ssa että Fold5:ssa Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy -piiri, joka on myös esimerkiksi Galaxy S23 Ultrassa käytössä. Flip5:n kohdalla RAMia on 8 gigatavua ja Fold5:sta sitä löytyy 12 gigatavua.Sisäistä tallennustilaa on Flip5:ssa 256 tai 512 gigatavua eli 128 gigatavun vaihtoehto on nyt jätetty pois. Fold5:n kohdalla tallennustilaa on 256 gigatavua, 512 gigatavua tai yksi teratavu.Flip5:n sisällä on edelleen 3700 mAh akku, joka tukee 25 watin langallista latausta. Myös langaton lataus löytyy.187 gramman painoisessa laitteessa on 12 megapikselin pääkamera (1.8μm, f/1.8) optisella kuvanvakaimella (OIS) ja 12 megapikselin ultralaajakulma (1.12 μm, f/2.2) 123 asteen näkökentällä. Edessä on 10 megapikselin kamera.Rakenteessa käytetään Gorilla Glass Victus 2 -lasia ja Armor Aluminumia. Vastaavia materiaaleja käytetään myös Fold5:ssa ja kumpikin laite on saanut IPX8 -luokituksen Fold5:n merkittävin uudistus löytyy saranan rakenteesta, sillä enää suljettuna väliin ei jää rakoa. Vastaava sarana on myös Flip5:ssa.Uuden saranan ansiosta suljettuna laite on parin millin verran ohuempi ja myös painoa saatu vähennettyä 10 grammalla. Fold5 painaa 253 grammaa, kun edeltäjämallin paino on 263 grammaa.Fold5:n päänäyttö on kooltaan 7,6-tuumainen ja sen virkistystaajuus vaihtelee 1-120 hertsin välillä. Näyttö tukee S Pen -kynää. Kynä ei sijaitse laitteen sisällä, vaan erillisessä kuoressa. Paikkaa on kuitenkin edeltäjään verratessa hiottu pienemmäksi.Teknisiltä ominaisuuksilta ei ole tarjolla muita erikoisuuksia. Esimerkiksi kameraosaltolla ei ole lähdetty tekemään muutoksia, vaan tarjolla on edelleen 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin telekamera. Pää- ja telekamera hyödyntävät optista kuvanvakainta.Päänäytön alla on edelleen 4 megapikselin etukamera ja toinen etukamera kansinäytössä on tasoltaan 10 megapikseliä.Flip5:n hinnat ovat 1249 tai 1369 euroa. Foldista löytyy kolme vaihtoehtoa: 1979, 2099 tai 2349 euroa. Hinnat ovat edeltäjiin nähden kasvaneet hieman . Flip4:n hinnat alkoivat 1149 eurosta 128 gigatavun kohdalla, jota ei enää Flip5:n kohdalla ole tarjolla. 256 gigatavun mallin suositushinta oli Flip4:n kohdalla 1199 euroa eli hinta on noussut 50 eurolla.Fold4:n hinnat alkoivat 1879 eurosta eli Fold5:n kohdalla hinnat ovat nousseet satasen verran.Galaxy Z Flip5 ja Galaxy Z Fold5 ovat ennakkotilattavissa valikoiduilta jälleenmyyjiltä 26. heinäkuuta 2023 alkaen ja niiden myynnin aloitus Suomessa on 11. elokuuta 2023.