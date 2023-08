Google julkaisee lokakuun alussa Pixel 8 -puhelimet

on vahvistanut järjestävänsä Made by Google -tapahtuman 4. lokakuuta New Yorkissa klo 17.00 Suomen aikaa. Vastaavasti Apple juuri ilmoitti järjestävänsä julkaisutilaisuuden 12. syyskuut a. Apple esittelee tilaisuudessa uuden iPhone-sarjan, joten syksyllä on luvassa useita mielenkiintoisia laitteita.Googlen tapahtumassa esitellään ainakin Pixel 8 -puhelimet, mutta myös Pixel Watch 2 -älykello on mahdollinen.Etenkin puhelimet ovat olleet vuotojen ja huhujen kohteena. Tietojen mukaan Pixel 8 Pro -mallin on luvassa 6,7-tuumainen LTPO OLED -näyttö QHD-tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Pixel 8:ssa on pienempi näyttö, mutta myös se on saamassa 120 hertsin virkistystaajuuden.

Lisäksi laitteisiin on tulossa uusi Tensor G3 -piiri.Nykyään uusimmat Pixelit tukevat 5G-yhteyksiä Elisan, DNA:n ja Telian verkoissa , mutta toistaiseksi Google ei ole virallisesti myynyt puhelimiaan Suomessa. Vielä ei ole tiedossa, tulevatko Pixel 8 -sarjan laitteet virallisesti myyntiin Suomessa.Pixel Watch 2 -kellon odotetaan sisältävän Snapdragon W5 Gen 1 -järjestelmäpiirin ja siinä käytetään uutta Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää.