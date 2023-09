Sonyn pienten superpuhelinten sarjaan uutuus: Sony Xperia 5 V - selkeämpi ero kalliimpaan isoveljeensä

pitää sisukkaasti kiinni täysin muista kännykkävalmistajista poikkeavasta linjastaan - eikä näytä horjuvan valitsemallaan tiellä.Yhtiön puhelinten erikoisuus on jo usean vuoden ajan ollut se, että puhelimet ovat hyvin kapeita, mutta pitkultaisia ja samaa linjaa noudattaa myös tänään julkistettuSonyn valikoima on jo pidempään ollut hyvin kapea ja sisältänyt vain keskihintaisen Sony Xperia 10 -sarjan tuotteen, lippulaivatasoisen Xperia 5 -sarjan luurin - ja vielä reilusti kalliimman, superpuhelinten luokkaan osuvat Xperia 1 -sarjalaisen. Näiden välillä iso ongelma on ollut se, että Xperia 5 ja Xperia 1 -sarjan väliset erot ovat olleet usein erittäin pieniä - ja usein suosituksena onkin ollutNyt Sony on ottanut selkeämpää irtiottoa Vitossarjan ja ykkössarjan välille - ja ero on tehty hieman ikävällä tavalla. Sony Xperia 5 V merkittävä muutos aiempiin nähden on siinä, että uutuudesta on tiputettu fyysinen telekamerakokonaan pois. Jäljellä on siis 52 megapikselin pääkamera, josta löytyy luonnollisesti myös optinen kuvanvakain, sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakamera. Vertailemalla Xperia 5 V ja edeltäjää Xperia 5 IV näkyy pääkameran megapikselien kasvu paremmin, mutta myös telekameran tipahtaminen kyydistä.

Telekameran puutetta korvataan toki "hybridizoomilla", jolla pitäisi pystyä saamaan 6x zoomattuja kuvia, mutta niiden käytännön taso ja toiminnallisuus nähtäneen jatkossa, kun saamme uutuuden arvosteltavaksi.Muilta osin puhelin tarjoilee 999 euron hintalapullaan pitkälti sitä, mitä Sony Xperia 1 V :kin tarjoili: suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 gen 2 yhdistettynä 8 gigatavun käyttömuistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla.Puhelimesta löytyy luonnollisesti myös Sonylle tuttuun tapaan 3,5mm kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka. Ja tietysti tärkeää on myös koko, etenkin puhelimen leveys: Sony Xperia 5 V on vain 68mm leveä eli se sisältyy jatkossa pienten puhelinten listallemme , yhtenä harvoista uusista puhelimista.