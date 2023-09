Ei enää pienikokoista puhelinta - Apple lopetti iPhone 13 minin myynnin

iPhone 12- ja iPhone 13-sarjat sisältävät vaihtoehtona mini-mallin eli pienikokoisen älypuhelimen . iPhone 14 -sarjan kohdalla mini kuitenkin korvattiin suuremmalla Plus-mallilla ja sama toteutettiin nyt julkaistuissa iPhone 15 -sarjassa Parin vuoden aikana Apple on nähtävästi todennut, että pienikokoiset älypuhelimet eivät käy kaupan tarpeeksi hyvin, joten iPhone 15 -sarjan saapumisen myötä iPhone 13 mini on poistettu Applen valikoimasta.Vaikka Apple nyt lopetti iPhone 13 minin myynnin, laitetta on edelleen hyvin saatavilla jälleenmyyjiltä. Suomessa iPhone 13 minin hinta alkaa noin 600 eurosta Pienikokoisena vaihtoehtona on tarjolla enää virallisesti iPhone SE, mutta se ei tarjoa samoja moderneja ominaisuuksia. Tavallinen iPhone 13 ja iPhone 14 ovat myös edelleen virallisesti myynnissä. Näissä laitteissa on 6,1-tuumainen näyttö, kun iPhone 13 minissä näytön koko on vain 5,4 tuumaa.