Samsung Galaxy Watch4 sai Suomessa Wear OS 4 -päivityksen

esitteli heinäkuun loppupuolella Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää käyttävät Galaxy Watch6 -sarjan älykellot . Tuolloin Samsung kertoi, että Wear OS 4 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 5 Watch -käyttöliittymä tulee myös valmistajan vanhemmille malleille päivityksenä.Samsung aloitti päivitysten jakelun Galaxy Watch4- ja Galaxy Watch5-kelloille jo jonkin aikaa sitten, ja nyt Galaxy Watch4 on saanut päivityksen Suomessa. Omalla kohdalla Galaxy Watch5 Pro ei toistaiseksi ole päivitystä saanut, mutta sekin saapunee lähiaikoina.Aiempi käytössä ollut One UI 4.5 Watch -käyttöliittymä perustuu Wear OS 3.5 -käyttöjärjestelmään, joka puolestaan perustuu Android 11 -versioon. Uusi Wear OS 4 -käyttöjärjestelmä perustuu uudempaan Android 13 -versioon.Wear OS 4 / One UI 5 Watch -päivitys tuo mukanaan runsaasti uudistuksia Watch4:lle. Luvassa on muun muassa parannusta univalmennukseen, treeneihin ja kellon hallintaan.Kaikki uudistukset näet alta.

Uusi pystysuuntainen asettelu helpottaa sopivien kellotaulujen ja lohkojen löytämistä.Uudesta akkulohkosta voit tarkistaa nopeasti kellon, puhelimen ja Galaxy Buds -nappikuulokkeiden akun lataustason.Voit nyt ottaa 360-äänen käyttöön ja pois käytöstä Korvanappien ohjaimesta, jos Buds-nappikuulokkeet tukevat 360-ääntä.Voit käynnistää ajastimia uudesta Ajastin-lohkosta avaamatta Ajastin-sovellusta.Yhden kuvan sijasta voit nyt valita kellotauluun vaihtuvia kuvia valitsemastasi albumista tai jutusta. Kellotauluun vaihtuu eri kuva joka kerta, kun käynnistät kellon näytön.Uudelleensuunnitellun tulosnäytön avulla on aiempaa helpompi hahmottaa unen laatu eri öinä, ja nyt voit tarkistaa tottumuksesi ja suositukset suoraan kellosta puhelimeen tarttumatta.Samsung Health pystyy nyt tunnistamaan, milloin alat pyörällä, ja tallentaa treenisi automaattisesti. Voit myös määritellä, tallentuvatko pyöräilyreittisi automaattisesti.Saat kellosta halutessasi yksilölliset sykealueet, mikä auttaa säätelemään harjoituksen intensiteettiä juoksun aikana.Jos alat juosta tavanomaisella 400 metrin juoksuradalla, kello tunnistaa, millä radalla juokset, ja antaa tarkemmat kierroskohtaiset tulokset ja etäisyydet.Etkö löydä treeniäsi luettelosta? Voit luoda oman mukautetun treenisi, jossa kello mittaa esimerkiksi etäisyyden, nopeuden ja reitin.Kellon tiedostot ja data varmuuskopioidaan ajoittain puhelimeen, kun se on yhdistetty kelloon. Voit myös tallentaa varmuuskopiot Samsung Cloudin. Jotta tätä ominaisuutta voi käyttää, on puhelimeen oltava asennettuna uusin Smart Switch -sovellus.Vaihtaminen puhelimesta toiseen on helpompaa kuin koskaan. Kellotaulut ja sovellukset säilyvät myös siirron jälkeen.Nyt voit hallita puheluita paremmin puhelinta koskettamatta. Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta ja mykistystä sekä painaa näppäimistön painikkeita - suoraan kellosta.Aina kun kamera on avoinna Flex-tilassa tai Tent-tilassa Galaxy Z Flip5-tai Galaxy Z Folds-puhelimessa, kamerakuvake ilmestyy kellotaulun alareunaan. Napauta kuvaketta kameraohjainten pikakäytön aktivoimiseksi kellossa.Paina vain kotipainike alas aina, kun syötä tekstiä Samsung-näppäimistöllä ja haluat vaihtaa lennosta äänisyötteeseen.Bixby voi lukea ilmoitukset ääneen, jos kelloon on yhdistetty kuulokkeet. Voit antaa Bixbylle ohjeita sen jälkeen, kun se on lukenut ilmoituksen. Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, Bbby on määriteltävä kellon oletusarvoiseksi Voice AssistantiksiNyt voit käyttää jopa 20 ajastinta samaan aikaan, niin että pysyt kaikkien tehtäviesi tasalla.Painike, jonka avulla pääsee terveystietoihisi, tulee näkyviin automaattisesti, kun laite tunnistaa rajun putoamisen tai kun painat Kotipainiketta viisi kertaa ottaaksesi hätätoiminnon käyttöön.Tarkista kellosi akun, tallennustilan ja muistin tila sekä korjaa mahdolliset ongelmat välittömästi pidentääksesi akun käyttöikää ja pitääksesi kellon toiminta sujuvana.Pystyt ohjaamaan kelloa yleiseleiden avulla näyttöä koskettamatta ja painiketta painamatta. Voit kytkeä toimintoihin erilaisia eleitä, kuten ranteen ravistelemisen, käden puristamisen nyrkin tai sormien nipistämisen yhteen.Luo kansioita ja pidä näin sovellukset järjestyksessä, jotta löydät tarvitsemasi nopeasti vähemmällä selaamisella.Jos asetat kelloon PIN-koodin tai kuvion, on sinun annettava PIN-koodi tai kuvio ennen kuin voit määrittää kellon sen jälkeen kun se on palautettu tehdasasetuksiin. Näin kukaan muu ei voi käyttää kelloa, jos se katoaa tai jos se varastetaan.