Galaxy Watch6 Classic -kellossa on kiertyvä kehä, helppo rannekkeen kiinnitys ja aiempaa parempi suorituskyky

Classic-mallin näytön ympärillä on kiertyvä kehä

esitteli Etelä-Koreassa järjestetyssä Unpacked -tilaisuudessa Tab S9 -sarjan tabletit, viidennen sukupolven taittuvanäyttöiset älypuhelimet sekä-sarjan älykellot, joihin tässä jutussa keskitytään.Viime vuoden Galaxy Watch5 -sarja sisältää Galaxy Watch5- ja Galaxy Watch5 Pro -mallit, joista jälkimmäinen testattiin Puhelinvertailussa . Galaxy Watch6 -sarja muuttaa tilannetta, sillä nyt tarjolla on tavallinen Galaxy Watch6 ja paluun tekevä Classic-malli Galaxy Watch6 Classic. Classic -malli on tuttu esimerkiksi Watch4 -sarjan kohdalta.Watch6 korvaa Watch5:n, mutta Watch5 Pro jää edelleen saataville valikoimaan ja se sijoittuu uusien mallien välimaastoon.Watch6 Classic erottuu muista, sillä tässä kellossa on näytön ympärillä kiertyvä kehä, jonka avulla voi navigoida kellon käyttöjärjestelmässä. Kiertyvä kehä helpottaa ja nopeuttaa käyttöä. Kiertyvää kehää monet jäivät kaipaamaan Watch5 -sarjan kohdalla, mutta nyt monet ovat varmasti tyytyväisiä, kun tällainen vaihtoehto jälleen löytyy.Watch6 Classic on saatavilla kahdessa koossa, jotka ovat 47 mm ja 43 mm. Suuremmassa versiossa on 1,5-tuumainen Super AMOLED-näyttö 480 x 480 pikselin tarkkuudella. Pienemmässä mallissa on 1,3-tuumainen näyttö 432 x 432 pikselin tarkkuudella. Näytön päällä on Sapphire Crystal -lasi.Watch6:n koot ovat 44 ja 40 mm, mutta näyttökoot ja speksit ovat samat Classicin kanssa.

Galaxy Watch6

Rannekkeen irrottaminen on nyt helpompaa

Watch5:n 40 mm:n versiossa on 1,2-tuumainen näyttö, kun 44 mm:n versiossa ja Watch5 Prossa on 1,4-tuumainen näyttö. Uusissa malleissa näyttöä on saatu suurennettua pienentämällä näytön ja rungon välissä olevaa mustaa kaistaletta.Watch4- ja Watch5-sarjan kelloissa on Exynos W920 -piiri, kun taas Watch6:ssa on Exynos W930 -piiri. Uusi piiri pyörii 1,4 GHz:n nopeudella, kun vanha piiri toimii 1,18GHz:n nopeudella.Myös RAM-muistin määrää on kasvatettu hieman, sillä uusissa malleissa on nyt 1,5 gigatavun sijaan 2 gigatavua RAMia. Suorituskyky on siis jonkin verran kasvanut, jonka myötä Wear OS 4 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 5 Watch -käyttöliittymä pitäisi toimia jouhevammin.Sisäistä tallennustilaa on edelleen 16 gigatavua.Watch6:n 40 mm:n versio painaa 28,7 grammaa ja suurempi 33,3 grammaa. Classic vastaavasti painaa 52,0 ja 59,0 grammaa. Watch5 Pro painaa 46,5 grammaa.Watch6:ssa on Armor Aluminum -runko ja Classicissa käytetään ruostumatonta terästä. Rakenteellisesti kumpikin malli on saanut IP68- ja 5ATM-luokitukset eli ne kestävät vettä ja pölyä.Watch6:n mukana toimitetaan tavallinen ranneke, kun taas Watch6 Classicin ranneke on nahkaa. Yksi merkittävimmissä uudistuksista on rannekkeen kiinnitys, joka nyt onnistuu helposti yhdellä painikkeella.Etenkin Watch5 Prossa rannekkeen kiinnitys on toteutettu melko kehnosti ja se käytännössä esti langattoman latauksen käytön . Tuota ongelmaa ei siis enää ole uusien mallien kohdalla.Watch6 -sarjan pienemmässä mallissa on 300 mAh ja suuremmassa 425 mAh akku eli koko on kasvanut hieman Watch5 -malliin verratessa.Akunkestoksi luvataan jopa 30 tuntia Always On Displayn ollessa käytössä ja 40 tuntia, jos se ei ole käytössä. Watch5 Prossa on 590 mAh akku ja Samsung lupaa jopa 80 tunnin akunkeston eli yli 3 vuorokauden. Pro tarjoaa edelleen siis parhaan akunkeston.Kumpikin laite tukee LTE-, Bluetooth 5.3- ja Wifi -yhteyksiä. Mukana ovat myös NFC ja erilaiset satelliittiyhteydet paikannukseen.Kummassakin kellossa on tutut kaksi sivulla olevaa painiketta, joita hyödynnetään edeltäjämallien tapaan kehonkoostumuksen mittaukseen.Pohjasta löytyy Samsung BioActive -sensori, joka kykenee seuraamaan kolmea eri toimintoa (sykemittaus + EKG + kehonkoostumuksen mittaus biosähköisen impedanssianalyysin avulla). Samsung kuitenkin kertoo sykemittauksen ja unen seuraamisen olevan aiempaa tarkempaa.Tarjolla on myös lämpötila-anturi, jollainen on myös edeltäjämalleissa ja sitä käytetään niissä kuukautiskierron seurannassa . Ainakin uusissa malleissa sensoria hyödynnetään myös muuten ja lämpötilaa seurataan esimerkiksi unen aikana.Galaxy Watch6 -kellojen hinnat alkavat 319 eurosta ja yltävät 499 euroon.Jos kellon ennakkotilaa 26.7.2023-10.8.2023 välisenä aikana, kaupan päälle saa mustat Galaxy Buds2 -kuulokkeet (arvo n. 149 €).