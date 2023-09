Honor toi edullisen Watch 4 -kellon myyntiin Suomessa

julkisti Watch 4 -älykellonsa kesän aikana ja nyt se on tuotu myyntiin Suomessa.Watch 4 on varsin edullinen laite, sillä sen suositushinta on 149 euroa. Värivaihtoehtoja ovat musta ja kulta.Tähän hintaan saa kaikki keskeiset ominaisuudet. Kellossa on sisäänrakennettu GPS-paikannus. eSIM-tukea kellossa ei ole, mutta Bluetooth-puheluita varten kellossa on kaiutin ja mikrofoni.Kello seuraa sykettä, veren happipitoisuutta, stressiä ja unta. Lisäksi tarjolla on useita urheilutiloja.Watch 4 eroaa esimerkiksi viime vuoden toukokuussa myyntiin saapuneesta Watch GS 3 -kellosta muotoilun osalta. Watch GS 3:ssa on pyöreä näyttö, mutta Watch 4 on muotoilun osalta neliömäinen.

Kellossa on 1,75-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö 60 hertsin virkistystaajuudella ja 450 x 390 pikselin tarkkuudella. Näyttö tukee aina päällä olevaa tilaa. Kellon runko on alumiinia ja vettä laite kestää 50 metriin asti.Kosketuksen lisäksi kelloa ohjaillaan yhdellä painikkeella.Akunkestoksi lupaillaan jopa 14 vuorokautta, kun sykemittaus ja unen seuranta ovat käytössä ja GPS:ää käytetään 90 minuutin edestä viikossa. Mikäli GPS:ää käyttää paljon urheilusuoritusten seurantaan, on akunkesto todennäköisesti selvästi pienempi.