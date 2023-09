Garminin 309 euron vívoactive 5 -älykellossa on AMOLED-näyttö ja kattavat toiminnot hyvinvoinnin seurantaan

julkisti tänään uusimman älykellonsa, vívoactive 5 -kellon . Kyseessä on Garminin mukaan kohtuuhintaisesta kellosta, joka tarjoaa laajan valikoiman hyvinvoinnin seurantaominaisuuksia.Uusi vívoactive 5 toimii seuraajana muutaman vuoden takaiselle vívoactive 4 -mallille . Sarjan viides malli sisältää nyt AMOLED-näytön, kun vívoactive 4:ssa on MIP-näyttö. Myös tarkkuuteen on tullut parannusta, sillä käytössä on nyt 390 x 390 pikselin resoluutio.Näytön koko on 1,4 tuumaa ja sen päällä on Corning Gorilla Glass 3 -lasi. Kello painaa 36 grammaa mukana toimitetun hihnan kanssa.Garmin lupaa kellolle jopa 11 päivän akunkeston älykellotilassa, mutta jos aina päällä olevaa näyttöä käyttää, kesto tippuu 5 päivään. Vain GPS -GNSS-tilassa akunkesto on 21 tuntia ja kaikkien järjestelmien ollessa käytössä kesto on enintään 17 tuntia.vívoactive 5 seuraa päivin ja öin sykettä, hengitystahtia, Pulse Ox -happisaturaatioa ja stressitasoa. Unen aikana kello seuraa sykevälivaihtelua, jonka avulla kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtäminen on helpompaa. Naiset voivat lisäksi seurata kuukautiskiertoa ja raskauden etenemistä ja vastaanottaa raskausaikana hyödyllisiä liikunta- ja ruokavaliovinkkejä.Unen osalta vívoactive 5 osaa seurata ja kirjata automaattisesti torkut. Kello auttaa ymmärtämään, mitä hyötyä torkuista on keholle ja neuvoo, mihin aikaan ja kuinka pitkään kannattaisi torkkua. Torkkujen seuranta esiteltiin hiljattain julkaistun Venu 3 -kellon mukana.

"Aktiiviseen elämään suunniteltu vívoactive 5 on tyylikäs, kohtuuhintainen älykello, joka on pullollaan hyödyllisiä ominaisuuksia. Päivän kiireissä ja kotona rentoutuessa vívoactive 5 tarjoaa henkilökohtaista kuntovalmennusta, yksilöityjä hyvinvointivinkkejä, yksityiskohtaisia unitilastoja ja paljon muuta. Älykello auttaa ymmärtämään, miten kokonaisvaltaiset hyvinvointi- ja liikuntatavoitteet ovat saavutettavissa," kertoo Garmin -yhtiön Dan Bartel.

vívoactive 5 myös pisteyttää unen laadun ja antaa henkilökohtaista ohjeistusta, kuinka paljon unta tarvitaan ja miten sitä voi parantaa. Tarjolla on myös aamuraportti, joka näyttää heti heräämisen jälkeen unta, palautumista, sykevälivaihtelua ja säätä koskevat tiedot.Lisäksi Venu 3:n mukana esitelty pyörätuolitila löytyy myös vívoactive 5:sta. Pyörätuolitilassa laite seuraa työntöjen määrää ja hälyttää painon siirtymisestä. Sisältää pyörätuoliliikkujille tarkoitettuja urheilusovelluksia ja harjoituksia.Liikuntaan ja urheiluun on tarjolla yli 30 esiladattua urheilusovellusta sisä- ja ulkoliikuntaan, mm. kävely, juoksu, soutu, pickleball, pyörätuoliliikunta. Omia vaihe vaiheelta -harjoituksia voi luoda hyödyntäen Garmin Connect -sovelluksen yli 1 600 harjoitusta ja lähettää ne sitten kelloon.Päivittäisen askelmäärän ja kalorinkulutuksen lisäksi vívoactive 5 seuraa keski- ja korkean tason tehominuutteja, VO2 max -arvoa ja paljon muuta.Kello tukee Garmin Pay -lähimaksua ja kelloon voi ladata musiikkia ja soittolistoja Spotify-, Amazon Music- ja Deezer -suoratoistopalveluista.





Kevyellä alumiinikehyksellä ja silikonirannekkeella varustettu vívoactive 5 on saatavissa useissa väreissä: musta / grafiitinharmaa, norsunluu / vaalean kullan sävy, tummansininen / metallinhohtoinen sekä orkideanvärinen / metallinhohtoinen. vívoactive 5 tulee myyntiin Q4/2023 aikana suositushintaan 309,00 euroa.