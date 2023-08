Garmin Venu 3 -kellot tuovat parannusta unen seurantaan

Merkittävin uudistus löytyy unen seurannasta. Venu 3 -kello mittaa sykettä, hengitystahtia, Pulse Ox-happisaturaatiota, stressitasoa ja Body Battery -energiatasoa päivin ja öin. Unen aikana Venu 3 seuraa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtämisessä hyödyllistä sykevälivaihtelua.Venu 3 osaa nyt myös rekisteröidä torkut. Kello seuraa tai kirjaa automaattisesti torkut, jolloin voidaan seurata, mitä hyötyä torkuista on keholle, ja kuinka pitkät torkut pitäisi ottaa hyödyn saavuttamiseksi.Ohjelmistoon on myös lisätty pyörätuolitila. Se seuraa päivittäisen työntöjen määrän, tarjoaa painon siirtymistä koskevat hälytykset sekä sisältää pyörätuolin käyttäjille tarkoitetut urheilusovellukset ja harjoitukset.Venu 3 on kooltaan 45 millimetriä ja siinä on 1,4-tuumainen AMOLED-näyttö. Venu 3S on kooltaan 41 millimetriä ja sen näytön koko on 1,2 tuumaa.Suuremman kellon akunkesto yltää älykellotilassa enintään 14 päivään ja vain GPS -GNSS-tilassa 26 tuntiin. Pienemmän kellon lukemat ovat 10 päivää ja 21 tuntia.Näiden kahden kellon erot näet täältä Kummassakin kellossa on mikrofoni ja kaiutin puheluita varten. Venu 2- ja Venu 2S -kelloista kaiutinta ja mikrofonia ei ole, mutta puolestaan Venu 2 Plussasta ne löytyvät.Venu 2 -kelloissa on käytössä kaksi painiketta käyttöjärjestelmän hallintaan. Venu 2 Plussassa ja uusissa Venu 3 -malleissa niitä on kolme kappaletta.Vertailu: Garmin Venu 2 vs Venu 2 Plus vs Venu 2s Venu 3 -kellot sisältävät Garmin Pay -lähimaksuratkaisun, 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa musiikin tallentamiseen Amazon Music-, Spotify- tai Deezer-palveluista sekä monia Garminin muista kelloista tuttuja urheiluitiloja ja harjoituksia.Venu 3 -mallin värivaihtoehdot ovat vaaleanharmaa/hopeanvärinen ja musta/tummanharmaa.Pienemmän Venu 3S -mallin värivaihtoehtoina keskiharmaa/tummanharmaa, salvianharmaa/hopeanvärinen, viileänharmaa/vaalean kullan värinen, uturoosa/vaalean kullan värinen ja norsunluu/vaalean kullan värinen.Venu 3 -mallisto on saatavissa nyt. Venu 3:n suositushinta on 569 euroa ja Venu 3S:n 519 euroa.Vanhempia Venu 2 -sarjan kelloja voi myös edelleen ostaa ja ne maksavat nykyään noin 300 euroa.Ne ovat edelleen laadukkaita vaihtoehtoja ja kellot myös menestyivät hyvin Puhelinvertailun testeissä. Puhelinvertailu on arvostellut Venu 2:n ja Venu 2 Plussan