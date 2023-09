Tällä aikataululla OnePlussan laitteet saavat Android 14 -versioon perustuvan OxygenOS 14 Beta -päivityksen

julkisti hiljattain avoimen beetaversion OxygenOS 14 -ohjelmistosta OnePlus 11 -puhelimelle ja yhtiö on vahvistanut, että vakaa versio ohjelmistosta julkaistaan laitteelle 25. syyskuuta , vaikka Google ei vielä ole virallisesti julkaissut vakaata versiota Android 14 -versiosta Myös muut OnePlussan laitteet alkavat pian saamaan avointa beetaversiota OxygenOS 14 -ohjelmistosta, sillä yhtiö julkaisi virallisen aikataulun keskustelualustallaan OnePlussan mukaan OxygenOS 14 Open Beta julkaistaan lokakuun aikana OnePlussan ensimmäiselle tabletille, OnePlus Padille. Puhelimien osalta päivitys tulee kuun aikana näille laitteille: Nord 3, 11R, 10 Pro ja 10T.Marraskuun aikana muut laitteet saavat päivityksen.

Näitä laitteita ovat: 10R, 9 Pro, 9, 9R, 9RT, 8T, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite, Nord N30, Nord 2T ja Nord CE 2 Lite.Kyseessä on siis vielä beetaversio, mutta tämä tarkoittaa, että vakaan version pitäisi saapua muutaman viikon jälkeen, kun beetaversio on laitteelle saapunut. Käytännössä vakaan version voi odottaa saapuvan omalle OnePlus-laitteelle ennen vuoden vaihtumista.OnePlus toki huomauttaa, että aikataulut saattavat muuttua.Android 14 tuo mukanaan useita uudistuksia ja parannuksia. Lisäksi OxygenOS 14 -ohjelmisto sisältää joitakin OnePlussan omia lisäyksiä. Keskeisin tällainen ominaisuus on Trinity Engine -suorituskykyalusta, joka parantaa suorituskykyä ja säästää akkua.